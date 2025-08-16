São Paulo detalha venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG; veja informações e preços

O São Paulo divulgou, na tarde deste sábado, informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 24 de agosto (domingo), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h deste domingo (17) e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que desejarem assistir ao embate diretamente do Morumbis terão que adquirir suas entradas exclusivamente através do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.

A partir das 10h deste domingo, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 22h, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de segunda-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 22h do mesmo dia.

O São Paulo acertou a transferência em definitivo do atacante Lucas Ferreira, de 19 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o atleta chegou a Cotia em 2021 e conquistou cinco títulos na base, com destaque para a Copa do... pic.twitter.com/FO6Osklj10 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 16, 2025

Na terça-feira, os torcedores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Depois, às 22h, a comercialização será aberta para aqueles que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h da quarta-feira.

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 22h de quarta-feira. Já a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h da quinta-feira (21).

Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Antes de enfrentar o Vitória, o São Paulo tem outros dois compromissos. O Tricolor visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileiro. Já na terça-feira, encara o Atlético Nacional-COL, às 21h30, no Morumbis, no jogo de volta das oitavas da Libertadores.

Veja os preços dos ingressos para o duelo contra o Atlético-MG:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00