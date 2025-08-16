São Paulo confirma venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O São Paulo confirmou neste sábado a venda do atacante Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jovem de 19 anos foi anunciado oficialmente pelo clube europeu e já treina com os novos companheiros.

O jogador viajou para a Ucrânia na última quarta-feira para assinar com o Shakhtar Donetsk. Ele firmou vínculo com o time ucraniano até 30 de junho de 2030.

Natural do Campo dos Goytacazes, Lucas Ferreira chegou nas categorias de base do São Paulo em 2021. Em Cotia, o atacante conquistou cinco títulos, entre eles a Copinha deste ano, em que se destacou como um dos principais jogadores da equipe.

Após a competição, o jovem foi promovido ao profissional por Luis Zubeldía, até então técnico do Tricolor Paulista. Ele rapidamente se firmou como um dos principais jogadores opções do treinador, com quem ganhou chances no time titular.

Ferreira teve boa participação na fase de grupos da Libertadores, com um gol marcado em cinco jogos disputados. Ao todo, somou 23 partidas pelo clube do Morumbis, com um gol e uma assistência.

O atacante se recuperou de lesão recentemente e perdeu espaço com o técnico Hernán Crespo. Com o treinador argentino, o garoto disputou apenas sete minutos da vitória contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou no banco de reservas em sete ocasiões.