Santos x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Campeonato Brasileiro está de volta neste fim de semana. Santos e Vasco se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada da competição nacional.

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo?

TV: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Santos para o confronto

O técnico Cleber Xavier ganhou uma semana de paz no comando do Santos. O Alvinegro Praiano vem de duas vitórias consecutivas e vive sua melhor fase sob o comando do treinador. No Brasileiro, subiu para a 14ª colocação e chegou aos 21 pontos, se afastando da zona de rebaixamento.

O Santos detém, ao todo, uma sequência de três jogos de invencibilidade. Primeiro, empatou em 2 a 2 com o Sport, mesmo jogando com um a menos. Depois, venceu o Juventude por 3 a 1 no Morumbis. Por fim, na última rodada, ganhou moral com uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão.

O volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) e o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) ainda são dúvidas para o duelo. Ambos estão evoluindo no processo de transição física, mas ainda devem ficar fora do compromisso deste domingo. Já Luan Peres, por outro lado, possui mais chances de retornar.

Como chega o Vasco para o confronto

Do outro lado, o Vasco vem de classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzmaltino passou pelo CSA nas oitavas com vitória de 3 a 1 no placar agregado. Agora, terá pela frente o rival Botafogo.

Ao contrário do Santos, porém, o Vasco vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz abre a zona de rebaixamento e figura na 17ª posição, com 16 pontos. O time não vence há cinco rodadas no torneio nacional, com duas derrotas e três empates no recorte.

Fernando Diniz não terá à disposição o centroavante Vegetti, suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante Adson, que está no departamento médico. Gabriel é dúvida. Por outro lado, o Vasco contará com o retorno de Lucas Piton, que cumpriu suspensão na última rodada.

Último treino antes do #SANxVAS finalizado! Vai pra cima deles, Peixão! ? pic.twitter.com/NCGRvNoM0J ? Santos FC (@SantosFC) August 16, 2025

Histórico do confronto

Santos e Vasco se enfrentaram 11 vezes no período dos últimos oito anos. O retrospecto mostra um leve favoristimo do Peixe, que soma seis vitórias contra três do Cruzmaltino. O confronto ainda tem três empates.

O último encontro entre as equipes terminou com vitória do Vasco, por 2 a 1, sobre o Santos. Em São Januário, o Peixe abriu o placar com Barreal, mas os donos da casa viraram com gols de Nuno Moreira e Vegetti.

Ao todo, segundo dados da plataforma Ogol, Santos e Vasco duelaram 106 vezes em jogos oficiais, com 38 vitórias do Alvinegro Praiano, 32 empates e 36 vitórias do Cruzmaltino.

Estatísticas

Santos na temporada

O Santos iniciou o ano na disputa de três competições: Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. No Estadual, caiu na semifinal para o Corinthians. Já na Copa do Brasil, foi eliminado ainda na terceira fase, nos pênaltis, pelo CRB. Agora, foca somente no torneio de pontos corridos.

A campanha do Peixe não é das melhores, mas a equipe tem mostrado evolução nas últimas rodadas. O time santista encerrou o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Até o momento, são seis vitórias, três empates e nove derrotas em 18 jogos - teve o clássico contra o Palmeiras adiado. Foram 20 gols marcados e 23 sofridos.

Ao todo, na atual temporada, o Santos disputou 34 jogos, com 12 vitórias, quatro empates e 14 derrotas. O aproveitamento do Alvinegro Praiano é de 43,13%.

34 jogos, 12 vitórias, oito empates e 14 derrotas

44 gols marcados

40 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 13 gols

Vasco na temporada

O Vasco, por sua vez, começou a temporada em quatro frentes: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. No Estadual, foi eliminado na semifinal ao perder para o Flamengo. Já no torneio continental, foi goleado e caiu para o Independiente Del Valle nos playoffs das oitavas de final.

Por outro lado, a equipe ainda segue viva e está nas quartas de final Copa do Brasil, enquanto luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na competição de pontos corridos, são quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas em 17 rodadas, com 19 gols marcados e 24 sofridos.

Ao todo, na atual temporada, o Vasco entrou em campo 44 vezes e conquistou 13 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 40,9%.

44 jogos, 13 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

53 gols marcados

52 gols sofridos

Artilheiro: Pablo Vegetti, com 22 gols

Prováveis escalações

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (Luan Peres), Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).



Técnico: Cleber Xavier

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; David.



Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem de Santos x Vasco

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Próximos jogos do Santos

Após encarar o Vasco, o Santos tem outros dois compromissos pela frente no Campeonato Brasileiro. O Peixe encara o Bahia no próximo domingo (24), às 16h, na Arena Fonte Nova. Depois, o time santista recebe o Fluminense, no próximo dia 31 de agosto (domingo), também às 16h, na Vila Belmiro.

Próximos jogos do Vasco

Depois de enfrentar o Santos, o Vasco volta a campo em dois jogos pelo Brasileirão. O Cruzmaltino visita o Juventude na próxima quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada. Em seguida, a equipe carioca recebe o Corinthians no domingo (24), às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X VASCO

Data: 17 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Onde assistir: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)