Santos x Vasco pela Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Vasco, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.Onde assistir Santos x Vasco?
TV aberta: TV Globo
Pay-per-view: Premiere
Foto: Divulgação / Ogol
FICHA TÉCNICA
SANTOS X VASCO
Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)
Data: 17 de agosto de 2025 (Domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres) e Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.
Técnico: Cléber Xavier
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Puma Rodríguez, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan.
Técnico: Fernando Diniz