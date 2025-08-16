Topo

Santos x Vasco pela Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

16/08/2025 20h00

Neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Vasco, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Onde assistir Santos x Vasco?

TV aberta: TV Globo

Pay-per-view: Premiere

Foto: Divulgação / Ogol

Provável Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres) e Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.

Técnico: Cléber Xavier

Provável Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Puma Rodríguez, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan.

Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

SANTOS X VASCO

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 17 de agosto de 2025 (Domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres) e Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme e Barreal.

Técnico: Cléber Xavier

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Puma Rodríguez, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan.

Técnico: Fernando Diniz

