Santos Laguna recusa proposta do Corinthians para derrubar transfer ban

O Santos Laguna recusou a proposta do Corinthians para quitar a dívida de R$ 34 milhões referente à aquisição do zagueiro Félix Torres. O Timão, portanto, precisará elaborar uma nova oferta se quiser fazer um acordo com os mexicanos e derrubar o transfer ban da Fifa.

O que aconteceu

A investida do clube paulista consistia em: pagar à vista uma entrada de 50% do valor total da dívida (cerca de R$ 17 milhões) e parcelar o restante. Para isso, o Corinthians utilizaria os R$ 14 milhões da multa rescisória paga pelo Bahia pela contratação do jovem atacante Kauê Furquim, que não estavam previstos no orçamento.

A diretoria do Corinthians estava otimista, principalmente por conta da entrada mais 'generosa', mas o Santos Laguna avisou que não irá aceitar a proposta. O clube mexicano, conforme apurou a Gazeta Esportiva, pretende receber à vista pelo menos 70% do valor total da pendência, ou seja, aproximadamente R$ 23 milhões.

Com a recusa, o time alvinegro segue impedido de registrar novos jogadores. Caso o clube efetue o pagamento ou consiga um acordo, a punição é derrubada automaticamente.

Entenda o caso

A Fifa aplicou o transfer ban ao Corinthians na última terça-feira. Na semana passada, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Timão até 23h59 (de Brasília) da última segunda-feira para quitar a dívida e evitar a punição. Como o prazo não foi cumprido, a sanção foi aplicada já no dia seguinte.

O time do Parque São Jorge, em dificuldades financeiras, não possui recursos para pagar tal quantia à vista e passou a negociar um acordo. O Santos Laguna, porém, se mostrou intransigente nos bastidores. Os mexicanos alegam que procuraram o Corinthians em mais de uma oportunidade, mas foram ignorados pela gestão Augusto Melo. A diretoria de Osmar Stabile, agora, usa o argumento de que houve uma mudança no clube em razão do impeachment do antigo presidente.

Além de Félix Torres, o Corinthians ainda corre risco com o caso de Rodrigo Garro. O time também foi condenado a pagar uma quantia milionária ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia argentino. A decisão do CAS, contudo, ainda não foi divulgada. Há ainda em trâmite o caso de Matías Rojas.

Félix foi contratado pelo Timão no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor, no entanto, passou por altos e baixos e nunca conseguiu se firmar.

Ao todo, são 77 partidas disputadas pelo Corinthians, com um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo 25 vezes.