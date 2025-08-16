Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

O Santos encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Vasco neste domingo, no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe contará com um massivo apoio da torcida santista na capital em busca de subir ainda mais na tabela da competição.

No treino deste sábado, o zagueiro Luan Peres mais uma vez treinou com bola. O defensor de 31 anos se recupera de um edema no pé esquerdo e pode figurar entre os relacionados no técnico Cléber Xavier. Ele não atua desde o dia 4 de agosto, quando o Santos bateu o Juventude por 3 a 1.

Por outro lado, o zagueiro João Basso esteve mais uma vez presente no gramado, mas ainda não deve ajudar o Santos contra o Cruzmaltino. O jogador ainda está em fase de transição após se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Provável escalação

Um provável time do Santos é formado por: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres) e Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Barreal).

Com 21 pontos após 18 jogos, o Santos é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. O primeiro time na zona de rebaixamento é justamente o Vasco, com 16 pontos após 17 partidas.