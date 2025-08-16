Saiba como assistir o UFC 319, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Topo

Neste sábado (16), o Ultimate retorna com sua 319ª edição numerada, em Chicago (EUA). Com cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para entrar em ação, o card terá transmissão, ao vivo e na íntegra, pelo UFC Fight Pass, a partir das 19h (horário de Brasília).

Na porção principal do show, apenas um brasileiro estará em destaque. O meio-médio (77 kg) Carlos Prates encara o americano Geoff Neal. Integrante da equipe 'Fighting Nerds', o lutador busca recuperação após sofrer seu primeiro revés no octógono, e enfrenta um adversário que ocupa posição superior no ranking da categoria.

O card preliminar conta com forte presença nacional. Ex-campeã peso-palha (52 kg), Jéssica 'Bate-Estaca' mede forças com Lupita Godinez. Na divisão dos leves (70 kg), Edson Barboza duela com Drakkar Klose. Já no peso-mosca (57 kg), o Brasil está garantido na vitória: Karine 'Killer' Silva, atual 11ª do ranking, enfrenta Dione Barbosa em um confronto 100% verde-amarelo.

Luta principal

No duelo que fecha a noite, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev se enfrentam pelo cinturão dos médios (84 kg). O sul-africano parte para sua terceira defesa de título consecutiva, enquanto o checheno estreia como desafiante cinturão. Ambos estão invictos no UFC - marca que deixará de ser compartilhada após o desfecho da luta.

O UFC Fight Pass transmite o evento ao vivo a partir das 19h. O card principal tem início previsto para as 23h. As seis primeiras lutas da noite serão exibidas gratuitamente nas plataformas oficiais do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. A Ag Fight acompanha tudo em tempo real, com cobertura completa e os destaques das principais disputas da noite.

