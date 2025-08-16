Topo

Botafogo e Palmeiras se reencontram pós-Mundial em cenários diferentes

Piquerez e Vitinho disputam bola em jogo entre Palmeiras e Botafogo no Mundial - Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images
Piquerez e Vitinho disputam bola em jogo entre Palmeiras e Botafogo no Mundial Imagem: Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images
16/08/2025 05h30

Botafogo e Palmeiras protagonizam uma das principais rivalidades do Brasil nos últimos tempos. Eles se enfrentam amanhã, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o reencontro não se dará nas mesmas circunstâncias de ocasiões anteriores.

Momentos distintos

Apenas nos últimos três anos, Botafogo x Palmeiras já "decidiu" duas edições do Campeonato Brasileiro, além de vagas em mata-mata tanto da Libertadores quanto, mais recentemente, do Mundial.

Os momentos atuais dos dois são bem diferentes dessas outras ocasiões. E tudo mudou depois da participação de ambos na Copa do Mundo de Clubes.

O Palmeiras ensaiou uma crise após ser eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, que culminou em ofensas a Abel Ferreira e ataque ao CT. Apesar disso, o clube respira mais aliviado com duas vitórias seguidas: diante do Ceará, pelo Brasileirão, e do Universitario, pela Libertadores.

Já o Botafogo perdeu só uma vez depois do Mundial — mesmo se recuperando das perdas no elenco campeão brasileiro e continental em 2024. Houve, aliás, troca no comando: Renato Paiva saiu, e Davide Ancelotti chegou.

No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 36 pontos. O Botafogo é o quinto, com 29.

Retrospecto recente

Palmeirenses levaram a melhor no Brasileirão de 2023 e no Mundial de 2025. No nacional daquele ano, uma histórica virada por 4 a 3 foi crucial para o título, enquanto, nos EUA, uma vitória por 1 a 0 na prorrogação fez o alviverde carimbar vaga nas quartas de final do torneio — o Chelsea acabou eliminando os paulistas dias depois.

O clube carioca, enquanto isso, ganhou as quedas de braço no Brasileirão e na Libertadores do ano passado. Uma vitória por 2 a 0 no Allianz Parque encaminhou o primeiro título nacional botafoguense em quase três décadas; no torneio continental, um suado empate por 2 a 2 também em São Paulo manteve viva a campanha que terminaria com troféu inédito.

