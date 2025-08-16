Topo

Roma empata com time saudita em último teste da pré-temporada

16/08/2025 14h09

Em último amistoso antes da pré-temporada, a Roma empatou em 2 a 2 com o Neom, da Arábia Saudita, neste sábado, no estádio Benito Stirpe, em Frosinone, na Itália. Cristante e Soulé marcaram os gols do time italiano, enquanto Benrahma e Abdi anotaram para os sauditas.

O amistoso foi o último teste da Roma antes da temporada começar oficialmente. Ao todo, a equipe disputou seis partidas, nas quais conquistou cinco vitórias e um empate.

A Roma foca agora na primeira rodada do Campeonato Italiano. O time de Gasperini estreia na competição no próximo sábado, quando recebe o Bologna, no estádio Olímpico de Roma, às 15h45 (de Brasília).


Todos os gols da partida saíram no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Cristante abriu o placar para a Roma. No entanto, o time italiano mal conseguiu comemorar o gol, já que no minuto seguinte Benrahma deixou tudo igual para o Neom.

A Roma voltou a ficar na frente aos 32 minutos, com gol de Soulé. Seis minutos depois, Abdi empatou novamente para os sauditas e deu números finais ao amistoso.

