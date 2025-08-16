Richarlison brilha, e Tottenham vence Burnley em estreia pelo Inglês

Neste sábado, com show do brasileiro Richarlison, o Tottenham bateu o Burnley, por 3 a 0, pela rodadada de abertura do Campeonato Inglês. O camisa 9 da equipe londrina recebeu duas assistências de Kudus para marcar os dois primeiros gols do duelo no Tottenham Hotspur Stadium. Brennan Johnson fechou a conta.

Desta forma, o time comandado por Thomas Frank, recentemente vice-campeão da Supercopa da Europa, inicia o Inglês com três pontos. O Burnley, por sua vez, começa zerado e com saldo negativo de três tentos.

Pela segunda rodada da competição nacional, o Tottenham enfrenta o Manchester City, às 8h30 (de Brasília) do próximo sábado (23), no Etihad Stadium. Já o Burnley, no mesmo dia, às 11h, recebe o Sunderland, no Turf Moor.

Tottenham x Burnley: o jogo

O Tottenham dominou grande parte da etapa inicial contra o Burnley. Logo aos 9 minutos, Richarlison abriu o placar com um belo gol de primeira, após Kudus avançar pela direita e cruzar com precisão para o brasileiro concluir no fundo das redes.

O Burnley tentou responder, mas suas finalizações, como as de Foster e Josh Laurent, pararam nas defesas ou saíram pela linha de fundo. O time mandanye ainda criou chances com Pedro Porro, Spence e Cristian Romero, mas sem conseguir ampliar, mantendo o placar em 1 a 0 até o intervalo.

Na etapa final, o Tottenham manteve a pressão e conseguiu ampliar aos 14 minutos com um golaço de Richarlison. Kudus novamente foi fundamental, driblando na direita e cruzando para Richarlison, que completou com um chute de voleio, sem chances para o goleiro.

Pouco depois, aos 20 minutos, Brennan Johnson marcou o terceiro gol da equipe, finalizando dentro da área e garantindo a vitória. Durante o segundo tempo, Richarlison ainda precisou deixar o campo aos 26 minutos, visivelmente incomodado, mas saiu aplaudido pela torcida.

Em retorno à elite do Inglês, Sunderland bate West Ham

No mesmo horário, no Stadium of Light, o Sunderland conquistou uma bonita vitória em seu retorno a Premier League. Em casa e de volta à elite após oito temporadas, a equipe fez uma partida sólida e triunfou por 3 a 0 sobre o West Ham, com gols de Mayenda, Ballard e Isidor - todos na etapa final.

Fulham busca empate contra o Brighton com gol brasileiro

Para finalizar os duelos que começaram às 11h, o Fulham empatou em 1 a 1 com o Brighton, no American Express Community Stadium. O gol dos mandantes foi anotado de pênalti, por Mathhew O'Riley. E, já nos acréscimos, Rodrigo Muniz deixou tudo igual.