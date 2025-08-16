Renato se irrita com pergunta sobre reforço do Flu: 'Vocês têm que estudar'

Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, demonstrou irritação na entrevista coletiva após a partida no Maracanã. O treinador foi questionado sobre o motivo pelo qual não relacionou Santiago Moreno, reforço colombiano que já está regularizado na CBF.

Incomodado, ele justificou com o fato do jogador estar uma semana parado e ainda não estar entrosado com os novos companheiros. Renato recomendou que jornalistas estudem "um pouquinho mais".

Cara, vocês têm que estudar um pouquinho mais, com todo respeito. Ele está parado há uma semana, não conhece nem os companheiros dele. É a mesma coisa com o Lucho Acosta (outro reforço, que estava no banco). Porque daqui a pouco começo a colocar esses caras, sem estarem preparados, e vão falar que não são bons jogadores. O cara está parado há uma semana, como vou escalar? Tem que treinar, recuperar a forma física, adaptação... Para não colocar ele na arena e entregá-lo aos leões. Ele estava lá nos EUA. Lá o ritmo é completamente diferente, joga uma vez por semana. O meu trabalho é preparar o jogador, não é porque ele está regularizado que ele tem que ir para o jogo. Aí eu ponho, ele tem uma lesão e o responsável é o treinador. Não tenho que dar tudo na boca de vocês (jornalistas). Por que vocês não se informam? Vocês também precisam me ajudar um pouquinho

Renato Gaúcho

O que mais ele falou?

John Kennedy: "O John Kennedy faz parte do grupo do Fluminense também. Everaldo vem jogando juntamente com o Cano, os dois vêm fazendo gols. Tenho falado com o Kennedy. Mas é difícil. A toda hora, são jogos apertados. A preferência pelo Everaldo, hoje, também foi pela bola aérea. É alto, ajuda bastante tanto lá na frente quanto na parte defensiva. Gostaria de dar mais chances, mas tem que ser na hora certa. Tenho cinco substituições e muitas vezes prefiro esperar um pouco para ver o que está acontecendo no jogo. Todos os jogos tem sido difíceis. Não dá para fazer mais do que cinco substituições, mas é um jogador que tem toda a minha confiança".

Ganso: "Não penso como titular, nem como segundo tempo. Ele faz parte do grupo. Ele é um gênio. mas tem jogos e jogos. Eu mudo bastante. Dependendo do adversário, do que a gente precisa. Ele estava jogando bem, mas eu tinha que fazer uma substituição porque a gente estava perdendo o meio. O Ganso toda vez que eu preciso ele entra, ou começa a partida, ele é fundamental para gente. Jogador de grupo. Tenho feito revezamento, tenho poupado alguns jogadores pelo desgaste. Todo jogador que eu coloco tem dado contra do recado. Eu não tenho time, tenho grupo".

Davi Schuindt: "Jogador que eu tenho acompanhado, tenho lapidado durante o treinamento. Desde que eu cheguei ao Fluminense eu vejo características nele. Quando eu coloquei ele contra o Bahia, dei conselhos e falei para ele ir tranquilo. Estava sem ritmo e deu conta do recado. Hoje, ele entrou, jogou, jogou bem e nos ajudou. Eu falo para eles que eles têm que estar preparados. Treinar forte para jogar forte. Eu botei para jogar sem medo nenhum. O Fluminense ganhou mais dois jogadores".