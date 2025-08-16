Topo

Referência inaugura CT em São Paulo e reforça excelência na formação de atletas

16/08/2025 12h41

O Referência FC inaugurou seu novo Centro de Treinamento (CT), nomeado Canto da Águia. Localizado na Vila Butantã, em São Paulo, o espaço conta com 20 mil metros quadrados e marca uma nova etapa no projeto do clube, exclusivo do futebol de base.

Apesar de ainda estar em fase inicial de ocupação, com a identidade visual e outras áreas complementares em implantação, as estruturas essenciais para o funcionamento da equipe estão funcionando normalmente. Os dois campos com gramado sintético (um oficial e um society), a academia, as salas de fisioterapia, o departamento médico, a nutrição e os vestiários recebem diariamente os cerca de 210 atletas do clube.

O novo CT faz parte do segundo campus do Colégio Santa Cruz, parceiro do Referência FC no projeto. A parceria garante ao clube o uso exclusivo das instalações esportivas da unidade e reforça a proposta de oferecer um ambiente para o desenvolvimento técnico e humano dos atletas.


"Mais do que um novo espaço físico, o Canto da Águia marca uma virada estratégica na nossa trajetória. Desde o primeiro dia, sentimos um novo ritmo de trabalho e uma motivação diferente em todos os envolvidos. É um passo concreto na consolidação do nosso modelo de formação: com estrutura de alto nível, conseguimos cuidar dos nossos atletas de forma mais completa, no desempenho esportivo e no desenvolvimento pessoal", disse Walter Júnior, presidente do Referência FC.

Entre as novidades do espaço está a Sala Aberje, uma área de formação complementar voltada para os atletas. O espaço será dedicado ao desenvolvimento de competências em comunicação e expressão. Além disso, o ambiente contará com o projeto Meninas em Campo, que será responsável pela gestão do sub-17 feminino do clube.

"A parceria com o projeto Meninas em Campo representa mais do que uma ampliação da nossa estrutura esportiva, é um compromisso real com o desenvolvimento do futebol feminino. Acreditamos no talento das meninas e na importância de oferecer condições iguais de formação, visibilidade e estrutura. Ter o sub-17 feminino sendo gerido por um projeto tão especial é motivo de orgulho para o Referência", afirmou Walter.

