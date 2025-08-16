Red Bull Bragantino perde do Ceará e chega à sexta derrota seguida no Brasileirão
Neste sábado, o Red Bull Bragantino perdeu do Ceará, por 1 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aylon marcou o único gol do jogo que aconteceu na Arena Castelão, no primeiro tempo. A partida ainda contou com um gol anulado do Vozão.
Com este resultado, o Massa Bruta vê sua situação ficar mais delicada e chega à sexta derrota seguida no Brasileirão, o sexto jogo sem vencer. A equipe de Fernando Seabra segue com 27 pontos e cai para nona posição, se afastando mais da parte de cima da tabela. O Ceará, por sua vez, volta a vencer depois de dois jogos e chega aos 25 pontos e fica em décimo lugar.
Próximos jogos de Ceará e Bragantino
Ambas as equipes retornam a campo apenas no próximo sábado, dia 23, pela 21ª rodada do Brasileirão. Primeiro, o Red Bull Bragantino recebe o Fluminense, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas (de Brasília). O Ceará duela com o Grêmio, às 21 horas, na Arena, em Porto Alegre (RS).
O jogo
Visitante, o Red Bull Bragantino tentou ditar o ritmo do jogo, mas não conseguiu chegar com muito perigo no ataque. Aos poucos, viu os donos da casa se fortalarecem. O Ceará abriu o placar do jogo aos 13 minutos do primeiro tempo. Richardson recuperou a bola no campo de defesa, tabelou com Nicolas e deu o passe longo para Galeano.
Ele dominou pela direita em cima de Vanderlan, tocou atrás dentro da área para Aylon, que chegou emendando de primeira para estufar a rede de Cleiton. O goleiro, posteriormente, fez duas defesas, em finalizações de Galeano e Aylon aos 27 minutos. cerca de dez minutos depois, Gabriel arriscou uma pancada de fora da área e mandou por fora, assustando Bruno Ferreira.
Na segunda etapa, Pedro Raul chegou a fazer o segundo gol de Ceará, mas o tento foi anulado. Ele recebeu cruzamento na área e cabeceou para o gol. O árbitro, porém, marcou falta do camisa 9 em cima de Guzmán. O Bragantino tentou ensaiar uma pressão, mas não teve sucesso. Aos 23, arriscou um chute de longe e assustou Bruno Ferreira. Nos acréscimos, Cleiton fez uma defesaça para evitar o gol de Pedro Raul.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1X0 RED BULL BRAGANTINO
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 16 horas (de Brasília)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luis Carlos de Franca Costa
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Cartão vermelho: nenhum
Cartões amarelos: Lucas Mugni, Nicolas e Fernando Sobral (Ceará); Lucas Barbosa, Gabriel, Jhon Jhon e Guzmán Rodríguez (Bragantino)
Gols: Aylon, aos 13? do 1°T (Ceará)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor e Willian Machado; Dieguinho (Lucas Lima), Nicolas (Rafael Ramos), Richardson (Fernando Sobral) e Lourenço (Paulo Baya); Galeano, Aylon (Lucas Mugni) e Pedro Raul
Técnico: Léo Condé
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e John John; Bruno Praxedes (Matheus Fernandes), Lucas Barbosa (Laquintana) e Eduardo Sasha
Técnico: Fernando Seabra