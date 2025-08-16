Raphinha marca, Barcelona aproveita expulsões e vence na estreia da LaLiga
Atual campeão, o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol neste sábado com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Mallorca, em partida disputada no Estádio Mallorca Son Moix. O gols foram marcados pelo brasileiro Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal.
A equipe catalã abriu 2 a 0 ainda no primeiro e pôde segurar o resultado tranquilamente já que Morlanes e Mariqi foram expulsos antes do intervalo.
Com esse resultado, o Barcelona fica em segundo lugar, com três pontos, atrás do Rayo Vallecano. O Mallorca, por sua vez, vai para a lanterna da tabela.
O Barcelona volta a campo no próximo sábado, dia 23, para enfrentar o Levante, novamente fora de casa. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia. Já o Mallorca recebe o Celta de Vigo, no mesmo dia, às 12 horas, em casa.
Lances e gols do jogo
Raphinha abriu o placar para o Barcelona aos seis do primeiro tempo. Após troca de passes pela direita, Lamine Yamal cruzou na área, a bola pingou, e Raphinha desviou de cabeça para o fundo do gol para colocar os catalães em vantagem. Aos 23, Yamal bateu de fora da área acertando a cabeça de Raillo, zagueiro do Mallorca, que ficou caído no chão. O árbitro deixou o lance seguir. Ferran Torre ficou com a sobra na entrada da área e ampliou para o Barcelona.
Com 32 minutos, o Mallorca ficou desfalcado. Morlanes recebeu o segundo cartão amarelo após para Lamine Yamal com falta e foi expulso. Na cobrança, a joia do Barcelona mandou por cima da barreira. A situação piorou para os donos da casa aos 38, quando Muriqi também foi expulso após dividia perigosa com Joan Garcia.
Na segunda etapa, com dois a mais em campo, o Barcelona, naturalmente, dominou o jogo e soube administrar bem o resultado, enquanto o Mallorca fez as mudanças para segura o jogo do jeito que dava. Dani Olmo teve duas chances claras de ampliar o marcador. Primeiro, ele mandou de cabeça debaixo do travessão aos 24 para defesa de Roman. Dez minutos depois, acertou a trave.
Na reta final, Lamine Yamal teve duas finalizações perigosas, uma acabou parando no goleio, e na outra mandou para fora. Nos acréscimos, o garoto fez o terceiro para fechar o resultado. Ele driblou três marcadores e soltou uma pancada, anotando um golaço.