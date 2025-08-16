Pressionado e com cinco derrotas seguidas, o Red Bull Bragantino visita o Ceará no Castelão

Até a disputa do Mundial de Clubes, o Red Bull Bragantino era uma das sensações do Brasileirão e brigava até pela liderança. Após a pausa, o time paulista caiu drasticamente de produção e agora inicia o returno pressionado. Vindo de cinco derrotas seguidas visita o Ceará, neste sábado, às 16h, na Arena Castelão, pela 20ª rodada.

A última vitória do time dirigido por Fernando Seabra foi logo no primeiro jogo pós-Mundial, quando superou o Corinthians, em Itaquera, por 2 a 1. De lá pra cá, foram seis jogos, com um empate e cinco derrotas, a última por 3 a 1 em casa para o Internacional. Além disso, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo nas oitavas de finais. A sequência negativa fez o time cair pela tabela, sair do G-6 e ocupar a oitava colocação, com 27 pontos.

Do outro lado, o Ceará segue fazendo bem seu campeonato à parte. Fora da zona de rebaixamento, o time comandado por Léo Condé aparece em 12º lugar, com 22 pontos e pode voltar a figurar na primeira página da tabela. Na última rodada, acabou superado por 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

Léo Condé terá como opção o volante Zanocelo e o atacante Rodriguinho, reforços regularizados na semana. Já o atacante Vina, principal contratação, segue de fora, ainda adquirindo ritmo de jogo, após três meses parado. Outra novidade é o retorno do atacante Pedro Henrique. Ele ficou de fora do duelo contra o Palmeiras por conta de uma virose.

Depois de uma sequência contra três times postulantes ao título, Léo Condé fez um balanço do Ceará no primeiro turno: "A gente sabia que essa reta final seria pesadíssima, contra grandes adversários, nesse momento, os três postulantes ao título brasileiro. Mais do que o saldo positivo dos 4 pontos, eu acho que é no sentido de como a equipe jogou e se portou. Acredito que se conseguirmos jogar o segundo turno da maneira que jogamos esses três jogos, temos grandes possibilidades de alcançar os nossos objetivos", disse o treinador.

Do outro lado, o pressionado Fernando Seabra terá mais um desfalque por lesão. Com o departamento médico cheio, o treinador perdeu agora o atacante Isidro Pitta, com uma lesão muscular na coxa. A boa notícia para escapar da má fase será as voltas do volante Eric Ramires e do atacante Eduardo Sasha, que cumpriram suspensão. Além disso, o treinador ganhou a opção do lateral esquerdo Vanderlan, ex-Palmeiras, anunciado nesta semana.

O novo reforço está regularizado e se colocou à disposição de Seabra para fazer sua estreia: "Vou para o jogo contra o Ceará. Estou bem, já vinha treinando e estou com ritmo de jogo. Eu vi muitas cobranças dos próprios jogadores e isso é muito legal porque dá para ver que todo mundo quer vencer, está trabalhando para isso. Gostei muito disso e estou chegando para ajudar", disse o lateral.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X RED BULL BRAGANTINO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Vanderlan); Gabriel, Eric Ramires e John John; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).