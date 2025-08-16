Palmeiras x Red Bull Bragantino: CBF define datas e detalhes dos jogos das finais do Brasileiro sub-20

A CBF definiu, na noite deste sábado, os detalhes dos jogos de ida e volta da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O título do torneio será disputado entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18 horas (de Brasília).

O segundo jogo será realizado no dia 26 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas. A equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade tem a vantagem de decidir em casa por ter tido a melhor campanha na primeira fase. Foram 45 pontos em 19 jogos (14 vitória, três empates e duas derrotas).

Nas quartas de final, o Palmeiras passou pelo Juventude, ao vencer por 3 a 1, na Arena Barueri. Na última fase, semifinal, avançou depois de vencer o Cruzeiro, por 2 a 1, de virada, no Allianz Parque. As Crias da Academia defendem o título do Brasileiro sub-20.

Em 2024, o Verdão bateu o Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira do torneio conquistada pelo clube. O Palestra também venceu o torneio em outras duas oportunidades: 2018 e 2022.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, foi o dono da segunda melhor campanha da primeira fase da competição, avançando com 42 pontos somados (12 vitórias, seis empates e uma derrota). Nas quartas, o Massa Bruta venceu o Fortaleza, por 3 a 2, em jogo único. Já na fase seguinte, goleou o Athleitco-PR para chegar à decisão.

Veja os detalhes dos jogos da final do Brasileirão sub-20

Jogo de ida - 20 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Red Bull Bragantino x Palmeiras, às 18h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Jogo de volta - 26 de agosto de 2025 (terça-feira)

Palmeiras x Red Bull Bragantino, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP)