Palmeiras vira chave para o Brasileiro e reencontra o Botafogo após classificação no Mundial

O Palmeiras chegou ao Brasil na manhã sexta-feira depois de vencer o Universitario-PER, por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Depois de encaminhar a vaga, a equipe de Abel Ferreira virou a chave e já começou a pensar no Botafogo, seu próximo rival na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes voltam a se enfrentar depois de um encontro decisivo na Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo brasileiro nas oitavas de final do torneio, disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho, e avançou às quartas de final.

Posteriormente, o Alviverde acabou caindo para o Chelsea. Desde então, as equipes tiveram algumas mudanças significativas. Por exemplo, do lado do Verdão, Paulinho, que foi destaque no torneio, está fora. Na volta ao Brasil, o camisa 10 precisou passar por nova cirurgia na perna direita e só retorna em 2026. Além disso, contou com as saídas de Ríos e Estêvão.

O Botafogo, por sua vez, está de técnico novo. Renato Paiva caiu logo após a eliminação. Davide Ancelotti é quem está no comando da equipe, que contratou o volante Danilo, ex-Palmeiras, que se encaixou entre os titulares. O Glorioso também conta com Arthur Cabral no ataque.

Este será o segundo jogo do Verdão fora de casa em cinco dias. A equipe chegou ao Brasil pela manhã e, na parte da tarde, já deu início à preparação para o duelo. O goleiro Weverton analisou a situação do calendário e depositou confiança no trabalho do elenco e de todos os profissionais do clube.

"Não tem muito o que lamentar, esse é o calendário que temos. O segredo agora é cada um fazer bem a sua parte, principalmente com uma boa noite de sono, uma boa alimentação e um bom descanso, o que vai ser fundamental. É aproveitar bem toda a estrutura do clube para todos estarem disponíveis no domingo, sabendo que será um jogo muito difícil diante de um adversário que está crescendo nessa competição", avaliou.

"Temos de nos preparar bem, nós também estamos num momento bom, temos grandes objetivos dentro da competição e é um jogo muito importante. Teremos de lutar muito e fazer o que for preciso para sair com bom resultado e buscar a vitória. Sabemos das dificuldades, que é um grande adversário, mas sonhamos grande nessa competição e vamos descansar, nos preparar bem e competir como temos feito nesses últimos jogos", seguiu.

O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, com 36 pontos e está invicto há seis jogos. A equipe ainda tem um jogo a menos que o Flamengo e dois a menos que o Cruzeiro, líder e vice-líder respectivamente.