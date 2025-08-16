Palmeiras faz treino tático e finaliza preparação para encarar o Botafogo com reforço; veja provável escalação

O Palmeiras fez os ajustes finais para encarar o Botafogo na tarde deste sábado, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira trabalhou situações táticas com o elenco, em atividade que contou com Bruno Fuchs, novamente, Recuperado de um edema na coxa esquerda, treinou de forma integral e volta a ficar à disposição.

A volta de Bruno Fuchs é uma dor de cabeça a menos para Abel Ferreira. Agora, o treinador volta a ter todos seus zagueiros à disposição e pode voltar a pensa em fazer mudanças pontuais no setor para evitar maior desgaste dos jogadores.

Por outro lado, o treinador segue com algumas baixas. O atacante Bruno Rodrigues tem treinado em campo com o elenco, mas segue em processo de transição física, e o clube tem tido paciência para promover seu retorno após duas cirurgias no joelho. Raphael Veiga (dores no púbis) e Paulinho (cirurgia na perna direita) seguem em tratamento no DM.

Nesta semana, o Palmeiras vive uma sequência com dois jogos fora de casa: um no Peru, pela Libertadores, vencido por 4 a 0, resultado que encaminhou a vaga às quartas, e outro no Rio de Janeiro contra o Glorioso. Pensando no desgaste, Abel pode promover algumas alterações no time.

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa (Felipe Anderson), Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o terceiro colocado, com 36 pontos e vem de uma invencibilidade de seis jogos na competição. O Glorioso, por sua vez, está em quinto lugar, com 29.