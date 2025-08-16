Palmeiras desembarca no Rio de Janeiro com Bruno Fuchs para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação

O Palmeiras desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste sábado, com Bruno Fuchs entre os relacionados para o jogo contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro volta a ser opção para o técnico Abel Ferreira depois de pouco mais de 15 dias. Fuchs estava se recuperando de um edema na coxa esquerda, sofrido no dia 30 de julho em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Com isso, Abel Ferreira volta a ter todos os zagueiros à disposição: Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael. Antes de se lesionar, Fuchs vinha formando a dupla de zaga com Gustavo Gómez já que Murilo estava tratando de uma lesão na coxa esquerda.

O camisa 26, porém, já vem sendo opção há dois jogos. Ficou no banco contra Ceará e Universitario, mas não entrou em campo. Micael e Gómez vem formando a dupla de zaga há quatro compromissos.

Portanto, o Palmeiras diminuiu o número de jogadores entregues ao Departamento Médico. No momento, seguem fora o meia Raphael Veiga (dores no púbis) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa (Felipe Anderson), Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 36 pontos conquistados. A equipe alviverde defende, ainda uma invencibilidade de seis jogos no torneio.