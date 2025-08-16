Palmeiras avalia propostas e negocia venda de Thalys; veja detalhes

Thalys, formado nas categorias de base do Palmeiras, pode ser mais um jogador a deixar o clube nesta janela de transferências. A diretoria palmeirense recebeu algumas propostas para vender o atleta e discute a melhor saída para o atacante de 20 anos.

Um possível destino é o Olympiacos, da Grécia, conforme publicado, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande. A negociação giraria em torno de 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do centroavante.

Thalys foi promovido ao time profissional nesta temporada, mas lida com a concorrência de Flaco López e Vitor Roque no setor. Neste ano, ele disputou 13 partidas no time profissional, sendo 11 pelo Paulista, onde marcou dois gols (contra Santos e Novorizontino) e dois pelo Brasileirão.

Além de ficar à disposição de Abel, o atacante também reforça a equipe de Lucas Andrade, no sub-20. Ele viajou ao Peru e ficou no banco na vitória por 4 a 0 sobre o Universitario pela Libertadores. No dia seguinte, foi relacionado para a semifinal do Brasileiro sub-20 e foi acionado na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Com o resultado, o Palmeiras avançou à final e decide o título contra o Bragantino.

Thalys chegou ao Palmeiras em 2021 para atuar pelo sub-17 depois de defender o CRB. Inicialmente, brilhou como meia, mas foi mais utilizado como atacante no sub-20 desde 2023. Em 2024, anotou 32 gols pelo sub-20 e se tornou o atleta a marcar mais vezes pela categoria em uma temporada neste século.

Na bagagem, carrega títulos como: Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), Brasileiro sub-20 (2024), Paulista sub-20 (2023), Brasileiro sub-17 (2022), Copa do Brasil sub-17 (2022) e Paulista sub-17 (2022).