Topo

Esporte

Ônibus do Grêmio é atacado por vândalos antes de embarque para jogo com o Atlético-MG em Minas

Porto Alegre

16/08/2025 19h43

A fase do Grêmio não é das melhores e cenas lamentáveis tomaram conta dos holofotes do clube gaúcho neste sábado, dia 16. O ônibus que transportava a delegação gremista foi atacado por vândalos durante o embarque para Belo Horizonte, onde o time enfrenta o Atlético-MG neste domingo pelo Brasileirão.

Os 'torcedores' cercaram o veículo numa área restrita do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No local, o grupo desferiu socos e chutes contra o ônibus, além de quebrar as janelas com pedras.

De acordo com informações do clube tricolor, o segurança Fernandão foi ferido "enquanto desempenhava sua função". Ainda segundo o Grêmio, o funcionário "foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência."

Segundo informações do portal GE, a pedra foi arremessada por um torcedor que ainda não foi identificado. Apenas Fernandão teria sido ferido no ato de vandalismo. Ainda não há maiores informações sobre o ocorrido. "Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol", disse o Grêmio em nota oficial.

Ainda de acordo com o informe, a diretoria afirmou estar "tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar nas investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei".

A partir da identificação dos culpados, a cúpula gremista pretende banir esses participantes do ato de vandalismo dos jogos no seu estádio. Caso algum "torcedor" faça parte do quadro social, ele será julgado dentro das violações de conduta previstas no estatuto da agremiação gaúcha.

Os ataques injustificáveis ocorrem como reação às recente eliminações do time gaúcho na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Com Mano Menezes em xeque, o Grêmio encara o Atlético às 16 horas (horário de Brasília) na Arena MRV, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Dorival aposta na base para suprir baixas contra Bahia; veja escalações

Veja fotos da partida entre Sport e São Paulo pelo Brasileirão

Corinthians terá dupla de ataque da base e reforço no banco contra o Bahia; veja escalações

Chapecoense x Paysandu: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B

Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chelsea x Crystal Palace pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Manchester United x Arsenal pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x Vasco pela Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações