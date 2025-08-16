Topo

Esporte

Onde vai passar Sport x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

André Silva comemora gol do São Paulo - Joisel Amaral/AGIF
André Silva comemora gol do São Paulo Imagem: Joisel Amaral/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 13h00

Sport e São Paulo duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

Relacionadas

Brasileirão: Comentaristas elegem seleção do primeiro turno; veja

São Paulo: jovem zagueiro treina bem e toma vaga de queridinho de Zubeldía

Rafael Tolói no São Paulo: Comentaristas apontam prós e contras do reforço

O Sport encerrou o jejum no Brasileirão. Fora de casa, o Leão derrotou o Grêmio por 1 a 0 e busca engatar sequência positiva para deixar a lanterna.

O São Paulo mira um lugar no G4. Com cinco vitórias seguidas, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0 na última rodada.

Crespo deve mandar um time misto a campo. De olho na Libertadores, o treinador vai preservar alguns titulares, entre eles o goleiro Rafael e o atacante Luciano.

Sport x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Lyon vence o Lens fora de casa pela primeira rodada do Francês

Inglês: Semenyo, do Bournemouth, agradece apoio após sofrer injúria na estreia

Corinthians define data de eleição após impeachment; veja cenário presidencial

Onde vai passar Sport x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Richarlison brilha, e Tottenham vence Burnley em estreia pelo Inglês

Cartas, Pokémon e QI 158: conheça Terence Atmane, sensação em Cincinnati

Jogador da seleção do Taiti sofre acidente de moto e morre aos 24 anos

Referência inaugura CT em São Paulo e reforça excelência na formação de atletas

Transmissão ao vivo de Wolverhampton x Manchester City pelo Inglês: onde assistir

Santos renova contrato de João Ananias, jovem zagueiro que já aparece no profissional