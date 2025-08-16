Onde vai passar Sport x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Sport e São Paulo duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Sport encerrou o jejum no Brasileirão. Fora de casa, o Leão derrotou o Grêmio por 1 a 0 e busca engatar sequência positiva para deixar a lanterna.

O São Paulo mira um lugar no G4. Com cinco vitórias seguidas, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0 na última rodada.

Crespo deve mandar um time misto a campo. De olho na Libertadores, o treinador vai preservar alguns titulares, entre eles o goleiro Rafael e o atacante Luciano.

Sport x São Paulo -- Campeonato Brasileiro