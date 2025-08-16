Onde vai passar Mallorca x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Mallorca e Barcelona se enfrentam hoje, às 14h30 (de Brasília), no Mallorca Son Moix, em Maiorca, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Atual campeão espanhol, o Barcelona quer estrear com pé direito. A equipe de Hansi Flick busca o 29º título de La Liga.
O Mallorca tenta melhorar sua campanha da temporada passada. A equipe ficou na 10ª colocação, com 48 pontos, quatro a menos que o Rayo Vallecano, o último a se classificar para competições europeias.
Mallorca x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 16 de agosto, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Mallorca Son Moix, em Maiorca (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)