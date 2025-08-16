Topo

Onde vai passar Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Renato Gaúcho comanda o Fluminense - Thiago Ribeiro/AGIF
Renato Gaúcho comanda o Fluminense Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 10h00

Fluminense e Fortaleza se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Após um retorno ruim do Mundial, o Fluminense está invicto há duas partidas no nacional. Os cariocas empataram em 3 a 3 com o Bahia, na rodada passada.

A equipe de Renato Gaúcho chega embalada pela vitória na ida das oitavas da Sul-Americana. O Fluminense venceu o América de Cali, fora de casa, por 2 a 1, no meio de semana.

Fortaleza não vence há três jogos e sofreu goleada para o Botafogo na rodada anterior. O Leão do Pici empatou com o Vélez no meio de semana em jogo válido pelas oitavas da Libertadores.

Fluminense x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

