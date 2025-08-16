Onde vai passar Corinthians x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Bahia duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians mira uma recuperação. O Alvinegro venceu apenas uma vez nas últimas dez rodadas e perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, no jogo anterior.

Dorival Júnior terá muitos desfalques. Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero são ausências para a comissão técnica.

O Bahia também quer voltar a vencer. O Tricolor vem de dois empates seguidos e, no último jogo, ficou no 3 a 3 com o Fluminense.

Corinthians x Bahia -- Campeonato Brasileiro