Onde vai passar Corinthians x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Garro deve ser um dos titulares do Corinthians Imagem: Ag. Corinthians/Rodrigo
Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 15h00

Corinthians e Bahia duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians mira uma recuperação. O Alvinegro venceu apenas uma vez nas últimas dez rodadas e perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul, no jogo anterior.

Dorival Júnior terá muitos desfalques. Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero são ausências para a comissão técnica.

O Bahia também quer voltar a vencer. O Tricolor vem de dois empates seguidos e, no último jogo, ficou no 3 a 3 com o Fluminense.

  • Data e hora: 16 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

