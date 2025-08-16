Onde vai passar Ceará x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Ceará e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Ceará vive instabilidade no Brasileirão e perdeu três dos últimos cinco jogos. O Vozão vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, atuando fora de casa.
Red Bull Bragantino perdeu os últimos sete jogos contando todas as competições. O Massa Bruta vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas por 3 a 1 diante do Internacional.
Ceará x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 16 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)