Onde vai passar Ceará x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ceará e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará vive instabilidade no Brasileirão e perdeu três dos últimos cinco jogos. O Vozão vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, atuando fora de casa.

Red Bull Bragantino perdeu os últimos sete jogos contando todas as competições. O Massa Bruta vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas por 3 a 1 diante do Internacional.

Ceará x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro