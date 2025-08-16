Topo

Esporte

Onde vai passar Ceará x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Lourenço comemora gol marcado pelo Ceará - Marcello Zambrana/AGIF
Lourenço comemora gol marcado pelo Ceará Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

16/08/2025 10h00

Ceará e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Internacional aproveita vacilos do Bragantino, vence e se afasta do Z4

Flamengo, São Paulo, Botafogo e Inter vencem na 19ª rodada; veja os gols

O Ceará vive instabilidade no Brasileirão e perdeu três dos últimos cinco jogos. O Vozão vem de derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, atuando fora de casa.

Red Bull Bragantino perdeu os últimos sete jogos contando todas as competições. O Massa Bruta vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas por 3 a 1 diante do Internacional.

Ceará x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 16 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

COB EXPO 2025 recebe o Circuito Escolar em parceria com a Warner Bros

Calleri revela que estava fechado com o Atlético-MG antes de escolher o São Paulo

Onde vai passar Ceará x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

"Mostramos por que este time é campeão", afirma Chiesa após triunfo do Liverpool

Flamengo confirma lesão de Emerson Royal e pode ter retornos contra o Inter

Veja fotos de Aston Villa x Newcastle pelo Campeonato Inglês

Coutinho celebra reencontro com Neymar em Santos x Vasco: 'Privilégio tê-lo aqui'

Fulham oferece R$ 284 mi por 'renegado' de Abel no Palmeiras, diz jornal

Ex-São Paulo, Morato quer Forest entre as potências inglesas: 'Ambição para ir longe'

Pressionado e com cinco derrotas seguidas, o Red Bull Bragantino visita o Ceará no Castelão