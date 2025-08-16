Brasileiro feminino: São Paulo vence Ferroviária nos pênaltis e vai à semi

Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o São Paulo bateu a Ferroviária nos pênaltis por 4 a 2, hoje (16), pela volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Crivelari anotou pelo Tricolor no Morumbis, já pelas visitantes, Mylena foi às redes.

Desta maneira, o São Paulo irá enfrentar o Corinthians na semifinal do Brasileirão. O Tricolor terá o mando de campo no jogo de ida, enquanto o Timão decide em casa o segundo confronto. O duelo ainda não tem data definida.

São Paulo e Ferroviária voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19). Desta vez, irão jogar pelo Campeonato Paulista, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, às 18h (de Brasília).

Os gols do jogo

Aos 20 minutos de jogo, Júlia Beatriz superou a defesa do São Paulo, invadiu a área e ficou cara a cara com a goleira Carlinha. A atacante então rolou para Mylena, que apenas completou para o fundo das redes, abrindo o placar para a Ferroviária.

Crivelari até chegou a empatar pelo Tricolor com 40 minutos do primeiro tempo, no entanto, o gol foi anulado devido à posição irregular da atacante.

Posteriormente, Crivelari, desta vez em posição legal, anotou o gol de empate do São Paulo. Calderan foi à linha de fundo pela direita e cruzou para a atacante testar com precisão, sem chances para a goleira Luciana.

Nas penalidades, Jé Soares, Kaká, Calderan e Maressa converteram pelo São Paulo. Já pela Ferroviária, Camila e Fátima Dutra marcaram, mas Mariana Santos e Andressa desperdiçaram para dar a vitória ao Tricolor.