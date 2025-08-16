Topo

Esporte

No último amistoso de pré-temporada, Juventus bate a Atalanta

16/08/2025 18h25

Na tarde deste sábado, a Juventus venceu a Atalanta por 2 a 1, no último amistoso de pré-temporada das equipes antes da estreia de ambas no Campeonato Italiano. O canadense Jonathan David e o sérvio Dusan Vlahovic marcaram para a Juve, enquanto Samardzic fez para a Atalanta.

O zagueiro Bremer, que passou grande parte da última temporada lesionado, foi titular do lado da Juventus. O brasileiro foi substituído apenas aos 35 minutos do segundo tempo. O meio-campista Douglas Luiz entrou apenas nos acréscimos da etapa final.

Diferentemente da maioria dos amistosos, as equipes não fizeram várias mudanças, como é de praxe em jogos assim. A Atalanta, por exemplo, fez seis substituições na partida, todas no decorrer do segundo tempo. Por sua vez, a Juventus nove trocas, mas também repetindo o time titular após o intervalo.

Estreia na Serie A

Agora, as equipes focam em suas estreias no Campeonato Italiano. A Juventus estreia em casa contra o Parma no dia 24 de agosto, domingo, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Atalanta irá receber o Pisa, time recém-promovido da segunda divisão.

