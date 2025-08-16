"Mostramos por que este time é campeão", afirma Chiesa após triunfo do Liverpool

O Liverpool estreou na nova temporada 2025/2026 da Premier League com uma vitória na reta final sobre o Bournemouth, por 4 a 2, nesta sexta-feira. Chiesa, autor do terceiro gols dos Reds, celebrou o resultado e exaltou a força do elenco de Arne Slot.

"Queríamos vencer hoje. Foi uma partida difícil, em que abrimos 2 a 0, mas eles nos alcançaram de novo. Mas, no final, mostramos por que este time é campeão", disse Chiesa com orgulho à BBC, dedicando seu gol à memória de Diogo Jota.

Com este resultado, o Liverpool consegue recuperar o sorriso após a decepção do último fim de semana, quando perdeu a Supercopa da Inglaterra (FA) nos pênaltis para o Crystal Palace.

Em Anfield, tomado pela emoção com as homenagens pré-jogo a Diogo Jota, o atacante português que morreu em julho em um acidente de carro na Espanha, os atuais campeões ingleses apresentaram uma imagem positiva desde o início.

Após uma janela de transferências na qual os 'Reds' investiram uma voluptuosa soma de 312 milhões de euros (quase R$ 2 milhões pela cotação atual), o primeiro gol desta temporada do campeonato foi marcado por um de seus novos reforços, o francês Hugo Ekitike, aos 37 minutos.

O holandês Cody Gakpo ampliou no início do segundo tempo (49?), mas dois gols de Antoine Semenyo, finalizando dois contra-ataques, permitiram que os visitantes empatassem (64? e 77?). Antes disso, o ganês foi vítima de um insulto racista de um torcedor do Liverpool por volta da meia hora de jogo, o que levou o árbitro Anthony Taylor a interromper o jogo por alguns minutos.

Quando a partida parecia caminhar para o empate, o italiano Federico Chiesa mandou para o fundo da rede com um chute de primeira (88?) e o atacante Mohamed Salah (90'+4) fez uma bela jogada individual e ampliou para 4 a 2, garantindo os três pontos para os atuais campeões. O egípcio abre assim sua conta no campeonato, depois de ter sido o artilheiro da Premier League do ano passado com 29 gols.

Insultos racistas

A partida foi marcada por insultos racistas dirigidos a Semenyo por um torcedor do Liverpool, levando o árbitro a interromper o jogo por alguns minutos.

"O incidente em Anfield será objeto de uma investigação completa. Estendemos nosso apoio ao jogador e aos clubes", afirmou a Premier League em um comunicado.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, e o capitão do Bournemouth, Adam Smith, também condenaram o incidente.

"Não queremos que isso aconteça em estádios. Muito menos em Anfield", disse o técnico do time de Chiesa.

"É totalmente inaceitável. Estou surpreso que tenha acontecido nestes tempos. Não sei como Ant conseguiu continuar jogando e marcando gols", disse o capitão.

"Ele está um pouco deprimido. Algo precisa ser feito. Ajoelhar-se não surtiu efeito algum", acrescentou o zagueiro, referindo-se aos protestos antirracistas em que os jogadores se ajoelhavam em campo antes do início do jogo.