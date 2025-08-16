Topo

Esporte

Melhor do mundo em 2024, Emilly revela dificuldades antes de despontar no futsal

16/08/2025 15h07

Melhor jogadora do mundo no ano passado, Emilly é um dos principais nomes do futsal feminino do Brasil na atualidade. No entanto, para despontar como uma das grandes jogadores do esporte, a atleta teve que superar dificuldades e o preconceito.

Em entrevista à CBF, Emilly revelou que sofria com o preconceito dentro de casa e detalhou as dificuldades no início de sua trajetória no futsal profissional, ainda aos 14 anos. Seu primeiro clube foi o Telêmaco Borba, onde permaneceu por cinco anos.

"Minha mãe tinha esse preconceito de não aceitar porque, para ela, bola não era para menina. Meu irmão, às vezes, me levava para os campeonatos escondido, de bicicleta. Até os 14 anos foi bem difícil ela superar que eu queria isso. Sempre tive boas notas, mantive a disciplina na escola, e acho que minha mãe deu um voto de confiança", disse.

"Às vezes, tinha mês que eu não tinha nada. Minha avó, aposentada, ajudava a complementar a renda em casa. Éramos em 12 pessoas. Pedia 50 reais para o treinador para comprar itens de higiene. O clube tinha patrocínio de restaurante, então, pelo menos, conseguia a alimentação do dia, o almoço. Às vezes, tinha patrocínio de padaria, então era lá que eu comia também", afirmou.

Apesar de atuar como profissional, o salário não era o suficiente para sobreviver, e Emilly decidiu abrir uma hambúrgueria. O empreendimento, contudo, não deu certo, e atleta resolveu retornar ao futsal.


Aos 21 anos, Emilly chegou ao Torreblanca, da Espanha. A atleta começou a se destacar e foi convocada para a Seleção Brasileira, onde joga há nove anos. Pelo Brasil, conquistou a Copa América três vezes e é bicampeã do Torneio Internacional de Xanxerê.

"Chegar na Seleção Brasileira e estar aqui há 9 anos é o maior sonho da minha vida. Poder ajudar minha família é o maior título que tenho até hoje", disse.

A jogadora também atuou pelo Burela, também da Espanha, e neste ano retornou ao Torreblanca. Hoje, aos 30 anos, Emilly consegue viver apenas com o futsal.

"Hoje em dia, melhorou muito. Hoje eu vivo do futsal, consigo manter minha família", destacou.

Emilly e o Brasil se preparam para a disputa do Torneio Internacional de Xanxerê. A primeira fase da competição acontece nos dias 20, 21 e 22 de agosto, e a final está marcada para o dia 24.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Melhor do mundo em 2024, Emilly revela dificuldades antes de despontar no futsal

Onde vai passar Corinthians x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após sete temporadas e exalta passagem: "Nossa história fala por si"

Transmissão ao vivo de Ceará x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Marcos Rocha se despede do Palmeiras após ciclo vitorioso: 'Feliz e em paz'

Roma empata com time saudita em último teste da pré-temporada

Sub-17 do Palmeiras fecha 2ª fase do Paulista com goleada sobre Barretos; sub-15 perde

Santos encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

Lyon vence o Lens fora de casa pela primeira rodada do Francês

Inglês: Semenyo, do Bournemouth, agradece apoio após sofrer injúria na estreia