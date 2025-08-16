Marcos Rocha se despede do Palmeiras após sete temporadas e exalta passagem: "Nossa história fala por si"

O lateral direito Marcos Rocha se despediu do Palmeiras neste sábado após rescindir com o clube para definir seu futuro, que deve ser o Grêmio. O veterano, que tinha vínculo até o fim deste ano, publicou uma mensagem nas redes sociais e exaltou sua passagem multicampeã de sete temporadas no Verdão.

"No fundo eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa... nossa história fala por si. Foram 7 temporadas, 12 títulos, 346 jogos e um só propósito: entregar sempre o meu melhor pela Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro e fora de campo. Aplaudido ou cobrado, o meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras. Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho", escreveu Rocha.

"Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Muito obrigado, Palmeiras", agradeceu o lateral.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcos Rocha (@marcosrocha2oficial)

O Palmeiras desejava que o jogador cumprisse seu contrato até o fim, mas entendeu ser justa a liberação antecipada já que Marcos Rocha recebeu propostas de outros clubes com vínculos mais longos.

Desde 2018 no Verdão, o lateral direito disputou 346 jogos pela equipe e levantou 12 troféus. Marcos Rocha conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

"Obrigado por tudo e por tanto", concluiu Rocha.

Nesta temporada, Marcos Rocha disputou apenas 17 jogos, sendo 13 deles pelo Campeonato Paulista. O jogador acabou perdendo espaço com a ascensão de Agustín Giay, que assumiu a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira, e com a chegada de Khellven, recém-contratado.

Já negociando a saída, Marcos Rocha não foi relacionado para a última partida do Palmeiras diante do Universitario, na quinta-feira. Sua última aparição pelo Palmeiras foi no empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto, quando foi titular e disputou os 90 minutos do duelo válido pela 18 rodada do Brasileirão.