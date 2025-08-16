Topo

Manchester United x Arsenal pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

16/08/2025 20h00

Neste domingo, Manchester United e Arsenal medem forças pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Manchester United x Arsenal ao vivo?

  • TV: ESPN (TV fechada)

  • Streaming: Disney+

Como chega o United

Na temporada passada, o United terminou o Campeonato Inglês muito próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição. Buscando uma reformulação no elenco para não repetir a campanha ruim, foi ao mercado para reforçar, principalmente, o setor ofensivo.

Até o momento, os Red Devils anunciaram a contratação de três jogadores. São eles: o brasileiro Matheus Cunha, o francês Bryan Mbeumo e o esloveno Benjamin Sesko.

Como chega o Arsenal

Atual vice-campeão do Campeonato Inglês, o Arsenal foi ao mercado e reforçou o elenco para a temporada. A principal novidade é o centroavante Viktor Gyökeres, que pertencia ao Sporting, de Portugal. Além dele, Zubimendi, destaque no Real Sociedad na última temporada, chega ao clube para reforçar o meio-campo.

Histórico de confronto entre Manchester United x Arsenal 

Os últimos confrontos das equipes mostram um equilíbrio, mas com leve superioridade do Arsenal. Nas dez últimas partidas, foram três vitórias para o United, cinco para os Gunners e dois empates. Veja o resumo dos últimos cinco jogos:

  • Manchester United 1 x 1 Arsenal

  • Manchester United 1 x 1 Arsenal

  • Manchester United 0 x 2 Arsenal

  • Manchester United 1 x 2 Arsenal

  • Manchester United 0 x 1 Arsenal

Prováveis escalações

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, Maguire e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko

Técnico: Ruben Amorim

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Odegaard e Zubimendi; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem de Manchester United x Arsenal

  • Árbitro: Simon Hooper

  • Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long

  • VAR: Paul Tierney

Ficha técnica de Manchester United x Arsenal

Jogo: Manchester United x Arsenal

Campeonato: primeira rodada do Campeonato Inglês

Data: 17 de agosto de 2025, domingo

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Disney+

