Manchester United x Arsenal pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Neste domingo, Manchester United e Arsenal medem forças pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Manchester United x Arsenal ao vivo?
- TV: ESPN (TV fechada)
- Streaming: Disney+
Como chega o United
Na temporada passada, o United terminou o Campeonato Inglês muito próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição. Buscando uma reformulação no elenco para não repetir a campanha ruim, foi ao mercado para reforçar, principalmente, o setor ofensivo.
Até o momento, os Red Devils anunciaram a contratação de três jogadores. São eles: o brasileiro Matheus Cunha, o francês Bryan Mbeumo e o esloveno Benjamin Sesko.
Como chega o Arsenal
Atual vice-campeão do Campeonato Inglês, o Arsenal foi ao mercado e reforçou o elenco para a temporada. A principal novidade é o centroavante Viktor Gyökeres, que pertencia ao Sporting, de Portugal. Além dele, Zubimendi, destaque no Real Sociedad na última temporada, chega ao clube para reforçar o meio-campo.
Histórico de confronto entre Manchester United x Arsenal
Os últimos confrontos das equipes mostram um equilíbrio, mas com leve superioridade do Arsenal. Nas dez últimas partidas, foram três vitórias para o United, cinco para os Gunners e dois empates. Veja o resumo dos últimos cinco jogos:
- Manchester United 1 x 1 Arsenal
- Manchester United 1 x 1 Arsenal
- Manchester United 0 x 2 Arsenal
- Manchester United 1 x 2 Arsenal
- Manchester United 0 x 1 Arsenal
Prováveis escalações
MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, Maguire e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko
Técnico: Ruben Amorim
ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Odegaard e Zubimendi; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli.
Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem de Manchester United x Arsenal
- Árbitro: Simon Hooper
- Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
- VAR: Paul Tierney
Ficha técnica de Manchester United x Arsenal
Jogo: Manchester United x Arsenal
Campeonato: primeira rodada do Campeonato Inglês
Data: 17 de agosto de 2025, domingo
Horário: 12h30 (de Brasília)
Local: Old Trafford, Inglaterra
Onde assistir: ESPN e Disney+