Maik relembra altos e baixos no São Paulo e celebra primeiro gol no profissional: "Muito feliz"

O lateral Maik foi personagem decisivo no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular da equipe, o Cria de Cotia marcou um bonito gol já na reta final da partida e deixou tudo igual para o Tricolor, que levou um ponto importante de Recife.

"Queria agradecer primeiramente a Deus, minha família e meus companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional. É seguir em frente, na luta", afirmou o jogador em entrevista ao Premiere.

O gol de Maik saiu já aos 45 minutos do segundo tempo, quando o garoto bateu de primeira de fora da área e empatou o jogo para o São Paulo. Personagem importante no resultado, o jovem relembrou os altos e baixos que superou para chegar ao profissional do Tricolor e valorizou as chances com o técnico Hernán Crespo.

"Era para eu ter sido dispensado [risos]. Deus me honrou. Consegui lutar, treinando todos os dias, com meus companheiros me ajudando sempre. Fiz uma ótima Copinha, cheguei até aqui e consegui. Primeiro gol no profissional e estou felizão", celebrou o lateral.

Com o resultado, o São Paulo ampliou sua sequência invicta no Brasileiro para sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e ainda conseguirá dormir no G6 da competição nacional. A equipe do técnico Hernán Crespo subiu para a sexta posição, alcançando os 29 pontos, e torce por um tropeço do Mirassol para manter o posto.

Agora, o São Paulo já muda o foco e retorna suas atenções a disputa do mata-mata da Libertadores. O Tricolor mede forças contra o o Atlético Nacional nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para avançar às quartas.

"Estamos trabalhando firme todos os dias. Estávamos perdendo, mas conseguimos o empate. É o que a gente queria. Agora é focar na Libertadores, porque temos mais um jogo importantíssimo dentro de casa", finalizou o defensor.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo de Maik retorna aos gramados no próximo domingo (24), quando encara o Atlético-MG. A bola rola às 20h30, no Morumbis, pela 21ª rodada.