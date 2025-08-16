Topo

Esporte

Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'

do UOL

Colaboração para o UOL

16/08/2025 21h08

Maik viveu mais uma noite especial em 2025. Depois de estrear pelo São Paulo na semana passada, contra o Vitória, o jovem lateral brilhou neste sábado e, já nos acréscimos, fez o gol que garantiu o empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O lateral de 20 anos evitou a derrota do São Paulo com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Ele aproveitou rebote e encheu o pé para garantir um ponto ao Tricolor, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Antes, Lucas Lima e Derik Lacerda haviam colocado o Sport na frente, e Lucas Moura diminuído o prejuízo.

Maik está no São Paulo desde os dez anos de idade e é uma das grandes apostas da base. Ele subiu para os profissionais após o título da Copinha, chegou a perder espaço no elenco, mas, depois de se recuperar de uma lesão na coxa, ganhou moral com Hernán Crespo e já fez o seu terceiro jogo com a camisa tricolor.

Relacionadas

São Paulo supera lambança de goleiro reserva, reage e empata com Sport

Brasileiro feminino: São Paulo vence Ferroviária nos pênaltis e vai à semi

São Paulo confirma venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Era pra eu ser dispensado, Deus me honrou, consegui lutar, treinar todos os dias, meus companheiros e família me ajudando sempre, fiz uma ótima Copinha, cheguei até aqui e consegui. Primeiro gol como profissional e estou felizão Maik, em entrevista pós-jogo

Maik estreou pelo time profissional em 31 de julho. Ele entrou no intervalo do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. Já no sábado passado, ganhou sua primeira chance como titular no triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, e, neste sábado, mais uma vez teve a oportunidade de sair jogando com Hernán Crespo - e dar conta do recado.

O São Paulo agora vira a chave e volta as atenções para a Libertadores. Na terça-feira, faz jogo decisivo contra o Atlético Nacional, no Morumbis, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, os times empataram sem gols.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Edson Barboza é derrotado por Drakkar Klose em retorno ao peso-leve do UFC

Pan Jr. dia 7: Brasil é campeão no tênis e leva duas medalhas no taekwondo

Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'

Absolvido, Paquetá vê West Ham perder para time que viveu drama na Netflix

Vila Nova amplia tabu contra o Goiás e tira rival da liderança na Série B

Vitória leva empate no fim do Juventude e completa cinco jogos sem vencer no Brasileiro

Palmeiras avalia propostas e negocia venda de Thalys; veja detalhes

Maik relembra altos e baixos no São Paulo e celebra primeiro gol no profissional: "Muito feliz"

São Paulo supera falha de goleiro estreante para buscar empate contra o Sport no Brasileirão

Nenê faz no fim, e Juventude arranca empate contra o Vitória fora de casa

Com gol relâmpago, Vila Nova bate o Goiás em clássico na Série B