Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'

Maik viveu mais uma noite especial em 2025. Depois de estrear pelo São Paulo na semana passada, contra o Vitória, o jovem lateral brilhou neste sábado e, já nos acréscimos, fez o gol que garantiu o empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O lateral de 20 anos evitou a derrota do São Paulo com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Ele aproveitou rebote e encheu o pé para garantir um ponto ao Tricolor, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Antes, Lucas Lima e Derik Lacerda haviam colocado o Sport na frente, e Lucas Moura diminuído o prejuízo.

Maik está no São Paulo desde os dez anos de idade e é uma das grandes apostas da base. Ele subiu para os profissionais após o título da Copinha, chegou a perder espaço no elenco, mas, depois de se recuperar de uma lesão na coxa, ganhou moral com Hernán Crespo e já fez o seu terceiro jogo com a camisa tricolor.

Era pra eu ser dispensado, Deus me honrou, consegui lutar, treinar todos os dias, meus companheiros e família me ajudando sempre, fiz uma ótima Copinha, cheguei até aqui e consegui. Primeiro gol como profissional e estou felizão Maik, em entrevista pós-jogo

Maik estreou pelo time profissional em 31 de julho. Ele entrou no intervalo do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. Já no sábado passado, ganhou sua primeira chance como titular no triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, e, neste sábado, mais uma vez teve a oportunidade de sair jogando com Hernán Crespo - e dar conta do recado.

O São Paulo agora vira a chave e volta as atenções para a Libertadores. Na terça-feira, faz jogo decisivo contra o Atlético Nacional, no Morumbis, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, os times empataram sem gols.