Lyon vence o Lens fora de casa pela primeira rodada do Francês
Neste sábado, no Stade Bollaert-Delelis, o Lyon visitou o Lens e venceu por 1 a 0, pela estreia desta temporada do Campeonato Francês. O gol dos visitantes foi marcado no final do primeiro tempo, por Georges Mikautadze.
Desta forma, o Lyon larga no Campeonato Francês com três pontos. O Lens, por sua vez, inicia a competição nacional sem marcar ponto e com saldo negativo de um tento.
As duas equipes voltam aos gramados pela segunda rodada do Campeonato Francês. O Lyon recebe o Metz, às 16h05 (de Brasília) do próximo sábado (23), em casa, no Groupama Stadium. Do outro lado, o Lens visita o Le Havre, no próximo domingo (24), no Stade Oceane, às 12h15.
Lens x Lyon: o gol
O gol do Lyon surgiu aos 45 minutos, em lance bem trabalhado pela esquerda: Malick Fofana recebeu em profundidade, avançou com velocidade e cruzou na medida para Mikautadze, que, mesmo pressionado por defensores do Lens dentro da pequena área, conseguiu concluir de perna direita, definindo o resultado parcial antes do intervalo.