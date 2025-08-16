Topo

Esporte

Lyon vence o Lens fora de casa pela primeira rodada do Francês

16/08/2025 13h57

Neste sábado, no Stade Bollaert-Delelis, o Lyon visitou o Lens e venceu por 1 a 0, pela estreia desta temporada do Campeonato Francês. O gol dos visitantes foi marcado no final do primeiro tempo, por Georges Mikautadze.

Desta forma, o Lyon larga no Campeonato Francês com três pontos. O Lens, por sua vez, inicia a competição nacional sem marcar ponto e com saldo negativo de um tento.

As duas equipes voltam aos gramados pela segunda rodada do Campeonato Francês. O Lyon recebe o Metz, às 16h05 (de Brasília) do próximo sábado (23), em casa, no Groupama Stadium. Do outro lado, o Lens visita o Le Havre, no próximo domingo (24), no Stade Oceane, às 12h15.

Lens x Lyon: o gol

O gol do Lyon  surgiu aos 45 minutos, em lance bem trabalhado pela esquerda: Malick Fofana recebeu em profundidade, avançou com velocidade e cruzou na medida para Mikautadze, que, mesmo pressionado por defensores do Lens dentro da pequena área, conseguiu concluir de perna direita, definindo o resultado parcial antes do intervalo.

