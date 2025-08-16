Luis Díaz marca na estreia oficial, Bayern vence o Stuttgart e conquista a Supercopa da Alemanha
O Bayern de Munique é o campeão da Supercopa da Alemanha! Neste sábado, os bávaros venceram o Stuttgart por 2 a 1 na MHP Arena, pela grande decisão da competição. Os gols do Bayern foram marcados por Harry Kane e o colombiano Luis Díaz, que fez sua estreia oficial pela equipe. Do lado dos vice-campeões, Leweling fez o tento de honra.
O Bayern teve o controle da maior parte do jogo, mas sofreu com algumas chegadas do Stuttgart, que atuavam em casa. Entretanto, o ataque do técnico Vincent Kompany foi eficiente e letal para vencer o jogo.
Com a vitória, o Bayern conquistou seu 11º título da Supercopa da Alemanha. Os bávaros são os maiores campeões da competição com quatro conquistas na frente do Borussia Dortmund, segundo maior vencedor com seis troféus.
Agora, as equipes focam em suas estreias no Campeonato Alemão. O Bayern de Munique encara o RB Leipzig na próxima sexta-feira (22), na Allianz Arena, às 15h30 (de Brasília). Por sua vez, o Stuttgart visitará o Union Berlin um dia depois, às 10h30.Como foi o jogo
Primeiro Tempo
O Bayern abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após um lançamento, o zagueiro do Stuttgart falhou e a bola sobrou para Harry Kane, que de carrinho, finalizou rasteiro para marcar.
Aos 23, o Stuttgart respondeu. Após grande jogada trabalhada, Woltemade ficou cara a cara com Neuer e chutou firme. À queima roupa, o goleiro alemão fez uma incrível defesa.
O Bayern voltou a responder aos 37, com Olise. Depois de um belo lançamento, o atacante francês subiu livre, mas cabeceou por cima do travessão.
Segundo Tempo
No segundo tempo, o Stuttgart voltou a oferecer perigo aos 29. Leweling arriscou de fora de área e, mesmo com um desvio, Manuel Neuer fez uma enorme defesa.
Porém, dois minutos depois, o Bayern matou o confronto. Depois de um belo cruzamento de Gnabry, o colombiano Luis Díaz cabeceou com firmeza e ampliou para os atuais campeões da Bundesliga.
No sufoco em busco de seu primeiro gol, o Stuttgart marcou apenas aos 48 do segundo tempo com Leweling. Entretanto, a equipe não teve tempo necessário para reagir.