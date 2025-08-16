Topo

Lesões voltam a atrapalhar o Corinthians e forçam Dorival a apostar na base

16/08/2025 07h00

A alta quantidade de desfalques para o setor ofensivo do Corinthians obrigou o técnico Dorival Júnior a recorrer à base. O Timão deve ter uma dupla de ataque formada por Filhos do Terrão na partida contra o Bahia, neste sábado, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, Dorival perdeu o artilheiro da equipe em 2025, Yuri Alberto. O camisa 9 precisou ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e deve ficar de fora entre quatro a oito semanas.

O jogador, com isso, se juntou a outros atletas importantes entregues ao departamento médico: Memphis Depay, André Carrillo. O holandês, com uma lesão muscular de grau 2 na coxa, deve se ausentar dos gramados por, no mínimo, um mês. Já o peruano, que passou por cirurgia no tornozelo, está praticamente fora da temporada.

Sendo assim, do trio GYM, restou somente o meia Rodrigo Garro à disposição.

Para piorar o cenário, diante do Bahia, o Corinthians não conta com Romero, suspenso. As opções ofensivas se tornaram escassas, sobrando Talles Magno, Héctor Hernández, Kayke e Gui Negão. Vale dizer que o reforço Vitinho ainda busca readquirir ritmo de jogo e deve levar mais algum tempo para estrear.

Ao invés de 'fazer o básico' e escalar os mais experientes, Dorival decidiu apostar na juventude. Com Talles em má fase e Héctor praticamente fora dos planos, Kayke e Gui Negão devem formar a dupla de ataque do Timão neste sábado.

Cabe ressaltar, no entanto, a pouca experiência dos jovens. Kayke, de 21 anos, soma apenas cinco partidas pela equipe principal do Corinthians, nenhuma como titular. Gui, embora mais jovem (18 anos), entrou em campo a mesma quantidade de jogos pelo profissional e já foi titular em uma oportunidade.

Corinthians e Bahia se enfrentam às 21h (de Brasília) deste sábado em Itaquera.

O Timão está há cinco jogos sem vencer no Brasileiro e caiu para o 13º lugar, com 22 pontos, seis acima do Z4. Além disso, nas últimas dez rodadas, a equipe de Dorival Júnior só ganhou uma única partida.

