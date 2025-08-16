Karine Killer vence Dione Barbosa em decisão polêmica dos juízes no UFC 319

Em um duelo 100% verde-amarelo, Karine Silva levou a melhor sobre Dione Barbosa no card preliminar do UFC 319, neste sábado (16), em Chicago (EUA). O triunfo de 'Killer' - como a top 15 do peso-mosca (57 kg) é conhecida - veio nas papeletas dos juízes, que apontaram de forma unânime sua vitória, decisão que gerou bastante polêmica.

Inclusive, logo após o anúncio da vitória de Karine Killer, a maior parte do público presente na arena 'United Center' vaiou o resultado. A própria Dione Barbosa também pareceu estar inconformada com a sua derrota por pontos. Fato é que os três juízes laterais marcaram o primeiro round para Dione Barbosa e os dois últimos a favor de Karine Killer, decretando o triplo 29 a 28.

Com o resultado, Karine se recupera após sofrer sua primeira derrota no octógono do Ultimate em novembro do ano passado, diante de Viviane Araújo. Agora, a atleta que representa a equipe 'Fighting Nerds' som cinco vitórias e um revés na organização. Por sua vez, Dione Barbosa, que pegou a luta de última hora, amarga sua segunda derrota em quatro combates na liga.

A luta

A luta começou com pouca ação e muito estudo por parte das duas atletas. Restando menos de um minuto para o final do primeiro round, que até então estava bastante equilibrado, Dione aplicou uma bela queda e já pegou as costas da rival, levando perigo com ameaças de finalização até o soar do gongo.

Depois de levar uma chamada do corner da Fighting Nerds no intervalo, Karine voltou mais ativa para a segunda etapa. Ao se defender de um chute alto, Killer aplicou uma queda e ficou por cima. Bem forte na luta agarrada, Dione virou o jogo e passou a pressionar a oponente na grade, até cair por cima em uma tentativa de queda da rival. Mesmo por baixo, Silva encaixou um triângulo, revertendo a situação de desvantagem, conseguindo neutralizar Barbosa e atacar com potentes cotoveladas.

A atleta da 'Fighting Nerds' voltou melhor na trocação, mas foi levada ao solo com mais uma bonita queda de judô da rival. No solo, porém, Karine mostrou desenvoltura e atacou a adversária com diversas tentativas de finalização, todas bem defendidas pela pernambucana. Mesmo por baixo, Killer atacou mais sua oponente até o final do assalto.

Confira os resultados do UFC 319:

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

