Jornal: Ex-lateral da Premier League é condenado por tráfico de drogas

Ronnie Stam, ex-lateral direito do Wigan - Reprodução/X
Ronnie Stam, ex-lateral direito do Wigan Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL

16/08/2025 19h28

O ex-jogador holandês Ronnie Stam, com passagem pelo Wigan na Premier League, foi condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas. A informação é do site norte-americano The Athletic.

O que aconteceu

Stam foi acusado de carregar mais de duas toneladas de cocaína para a Holanda. O valor total da mercadoria seria de 56 milhões de euros - cerca de R$ 350 milhões, na cotação atual.

De acordo com o periódico, a Promotoria Holandesa pediu a pena de 13 anos para o ex-atleta. No entanto, a Justiça absolveu Stam de duas acusações - ele foi condenado por carregar 724 kg de cocaína para o país-natal.

O ex-jogador admitiu a participação em um transporte de drogas do Brasil para a Alemanha. Stam alegou que esta teria sido a única vez que se envolveu com o tráfico de drogas.

Ronnie Stam começou a carreira na Holanda em 2002. Lá, ele passou por NAC Breda e Twente antes de ser contratado pelo Wigan, em 2010.

No time inglês, ele faz parte do elenco campeão da Copa da Inglaterra em 2013. Depois de defender o Standard Liége (BEL), ele voltou ao time que o revelou, onde encerrou a carreira em 2016.

