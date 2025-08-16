Pan Jr. dia 7: Brasil é campeão no tênis e leva duas medalhas no taekwondo

O Brasil fechou o dia com quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A delegação verde e amarela chegou ao topo do pódio no tênis e taekwondo.

Agora, o país tem, ao todo, 110 medalhas, com 51 de ouro, 26 de prata e 33 de bronze. O Brasil lidera o quadro no torneio — Colômbia, com 20 ouros, 14 pratas e 20 bronzes, está na segunda colocação.

Ouro no tênis

O brasileiro João Pedro Bonini foi o campeão do torneio de simples masculino. Na decisão, venceu o argentino Dante Pagani por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6; 6/2 e 6/3.

Dois pódios no taekwondo

Henrique Marques celebra o ouro no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos Júnior Imagem: Ana Patricia/COB

O Brasil conquistou duas medalhas no taekwondo. Henrique Marques foi o campeão -80 Kg ao bater o colombiano Maicol Solis por 2 a 0. Já Erick Batista ficou com o bronze na categoria +80kg.

Medalha nos saltos ornamentais

Heloa Almeida e Maria Postiglione conquistaram a medalha de bronze nos saltos ornamentais, na prova de sincronizado trampolim de 3m.