Topo

Esporte

Pan Jr. dia 7: Brasil é campeão no tênis e leva duas medalhas no taekwondo

João Pedro Bonini do Time Brasil conquista o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 - Miriam Jeske/COB
João Pedro Bonini do Time Brasil conquista o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 Imagem: Miriam Jeske/COB
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, em Assunção (PAR)

16/08/2025 21h12

O Brasil fechou o dia com quatro medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A delegação verde e amarela chegou ao topo do pódio no tênis e taekwondo.

Agora, o país tem, ao todo, 110 medalhas, com 51 de ouro, 26 de prata e 33 de bronze. O Brasil lidera o quadro no torneio — Colômbia, com 20 ouros, 14 pratas e 20 bronzes, está na segunda colocação.

Relacionadas

Em nome da mãe: a nadadora que, 'sozinha', representa um país no Pan Júnior

Futebol? O técnico português que ajudou em mudança do badminton brasileiro

Comitê paraguaio quer 'fazer gol no Brasil' em disputa pelo Pan de 2031

Ouro no tênis

O brasileiro João Pedro Bonini foi o campeão do torneio de simples masculino. Na decisão, venceu o argentino Dante Pagani por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6; 6/2 e 6/3.

Dois pódios no taekwondo

Henrique Marques celebra o ouro no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos Júnior - Ana Patricia/COB - Ana Patricia/COB
Henrique Marques celebra o ouro no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos Júnior
Imagem: Ana Patricia/COB

O Brasil conquistou duas medalhas no taekwondo. Henrique Marques foi o campeão -80 Kg ao bater o colombiano Maicol Solis por 2 a 0. Já Erick Batista ficou com o bronze na categoria +80kg.

Medalha nos saltos ornamentais

Heloa Almeida e Maria Postiglione conquistaram a medalha de bronze nos saltos ornamentais, na prova de sincronizado trampolim de 3m.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em final eletrizante, Athletico-PR marca nos acréscimos, cede empate ao Cuiabá e amplia jejum na Série B

Em jogo de sete gols, Guarani vence o ABC; Ponte Preta garante classificação

Crespo elogia Lucas Moura, mas evita falar de Libertadores: 'Todos têm a chance de ser titular'

UFC 319: Jéssica Bate-Estaca é superada por mexicana e amarga 3ª derrota seguida

Crespo sai em defesa de Young: 'Ninguém é fenômeno, ninguém é burro'

Renato se irrita com pergunta sobre reforço do Flu: 'Vocês têm que estudar'

Crespo vê saldo positivo em empate do São Paulo e minimiza falha de Young: "Aqui, todos erram"

Alcaraz derrota Zverev e garante novo capítulo da rivalidade com Sinner na final de Cincinnati

Edson Barboza é derrotado por Drakkar Klose em retorno ao peso-leve do UFC

Pan Jr. dia 7: Brasil é campeão no tênis e leva duas medalhas no taekwondo

Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'