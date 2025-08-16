Jogador da seleção do Taiti sofre acidente de moto e morre aos 24 anos

O jogador Eddy Kaspard, de 24 anos, morreu após sofrer um acidente de moto, informou a Confederação de Futebol da Oceania. Kaspard era atacante e um dos principais nomes da seleção do Taiti.

O que aconteceu

Kaspard faleceu após sofrer um acidente de trânsito, quando pilotava uma moto modelo scooter.

O atacante jogava pelo AS Vênus, time da Polinésia Francesa, que disputa o Campeonato Taitiano de futebol e é o terceiro maior campeão da Ligue 1, primeira divisão do país.

Eddy Kaspard passou pelas seleções de base da Polônia, mas decidiu jogar pelo Taiti, onde era regularmente convocado para categorias juvenis e chegou à seleção principal.

O atacante disputou a Copa das Nações da Oceania e as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e 2026. Marcou três gols pela Seleção Taitiana.

A Confederação de Futebol da Oceania lamentou a morte do jogador: