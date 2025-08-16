Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Internacional e Flamengo medem forças na tarde deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: Globoplay
Como chegam as equipes para o confronto
Na última quarta-feira, Flamengo e Internacional se enfrentaram, mas pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.
Histórico entre Internacional x Flamengo
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Internacional, três do Flamengo e quatro empates.
Prováveis escalações
INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Vitão, Bernabei; Luis Otávio, Richard, Bruno Henrique; Gustavo Prado, Vitinho e Borré
Técnico: Roger Machado
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Vinã; Evertton Araujo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta; Cebolinha e Pedro
Técnico: Filipe Luís
Arbitragem de Internacional x Flamengo
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra e Franciel dos Santos Martins
- VAR: Ilbert Estevam da Silva
Ficha técnica de Internacional x Flamengo
Jogo: Internacional x Flamengo
Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 17 de agosto de 2025, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
Onde assistir: Premiere e Globoplay