Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

16/08/2025 20h00

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Internacional e Flamengo medem forças na tarde deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere

  • Streaming: Globoplay

Como chegam as equipes para o confronto

Na última quarta-feira, Flamengo e Internacional se enfrentaram, mas pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Histórico entre Internacional x Flamengo

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Internacional, três do Flamengo e quatro empates.

Prováveis escalações

INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Vitão, Bernabei; Luis Otávio, Richard, Bruno Henrique; Gustavo Prado, Vitinho e Borré

Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Vinã; Evertton Araujo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta; Cebolinha e Pedro

Técnico: Filipe Luís

Arbitragem de Internacional x Flamengo

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira

  • Assistentes: Francisco Chaves Bezerra e Franciel dos Santos Martins

  • VAR: Ilbert Estevam da Silva

Ficha técnica de Internacional x Flamengo

Jogo: Internacional x Flamengo

Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)

Onde assistir: Premiere e Globoplay

