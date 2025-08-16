Topo

Esporte

Inter de Milão vence o Olympiacos e encerra pré-temporada invicta

16/08/2025 17h34

A Inter de Milão encerrou sua série de amistosos de pré-temporada neste sábado, com vitória sobre o Olympiacos, por 2 a 0, no Estádio San Nicola, em Bari, na Itália. Dimarco e Thuram marcaram os gols do time italiano.

Com o resultado, o time comandado por Cristian Chivu chega para a nova temporada sem perder. A equipe conquistou duas vitórias e um empate, que terminou com triunfo nos pênaltis, nos três amistosos que disputou.

Agora, a Inter vira a chave para a primeira rodada do Campeonato Italiano. O time entra em campo apenas no dia 25 (segunda-feira), contra o Torino, no San Siro, às 15h45.

O jogo

A Inter de Milão abriu o placar da partida aos 16 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Thuram, Lautaro Martínez recebeu na esquerda da área e rolou para Dimarco, livre, empurrar para o fundo da rede.

A equipe mandante ampliou o marcador na etapa final, aos sete minutos. Em contra-ataque, Thuram acionou Dumfries, que bateu para defesa do goleiro. Oportunista, o atacante francês conferiu e deu números finais ao jogo.

Lazio vence Atromitos, da Grécia

A Lazio também enfrentou e venceu um time grego neste sábado. A equipe italiana bateu o Atromitos por 2 a 0, no estádio Manlio Scopigno, em Rieti, na Itália. Segnano Noslin e Pedro marcaram os gols do time de Roma.

Assim como a Inter, a Lazio também jogou seu último amistoso. A equipe estreia no Campeonato Italiano no dia 24 (domingo), contra o Como, no estádio Giuseppe Sinigaglia, às 13h30.

