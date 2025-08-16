Inter de Limeira vence o Rio Branco-ES e abre vantagem na Série D
A Inter de Limeira superou o Rio Branco-ES por 1 a 0, neste sábado, pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Brasileirão. Lucas Douglas marcou de pênalti o gol da equipe paulista no estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica.
Com o resultado, o clube de Limeira joga por um empate em sua casa para garantir a vaga nas quartas de final da Série D.
A partida de volta está marcada para o próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.
O jogo
Com 12 minutos do apito inicial, Antônio Gabriel arrancou sozinho em direção à meta do Rio Branco. Na entrada da área, o atacante foi derrubado por Badhuga, que foi punido com um cartão vermelho.
Aos 35 da primeira etapa, Antônio Gabriel sofreu uma falta na área e, após revisão no VAR, foi marcado pênalti para a Inter de Limeira. Lucas Douglas foi para a cobrança e bateu firme no meio do gol para estufar as redes.
Confira outros resultados da Série D neste sábado:
Ceilândia-DF 1 x 1 Barra FC
Manauara 0 x 1 ASA
Maranhão-MA 2 x 1 Central-PE