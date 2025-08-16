Goiás faz clássico para retomar a liderança e dois jogos na briga por G-4 da Série B

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado, quando três jogos movimentam a briga pelo acesso. Os destaques ficam para o Goiás, que tenta retomar a liderança, e para Remo e Cuiabá, que miram uma vaga no G4 - zona de acesso.

O jogo mais aguardado acontece a partir das 18h30, quando Vila Nova e Goiás fazem um clássico goiano no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA. O dono da casa, com 30 pontos, tenta voltar a brigar por vaga no G-4. No primeiro turno, na terceira rodada, o clássico terminou empatado por 2 a 2.

Com 41 pontos, o visitante está um trás do líder Coritiba, que na abertura da rodada bateu por 2 a 1 o Novorizontino e ficou com a ponta de forma provisória.

Mais cedo, às 16h, o Remo recebe o Botafogo-SP, no Mangueirão, mirando uma vaga entre os quatro primeiros. Com 33, um atrás da Chapecoense, primeiro time na zona de acesso, o time paraense quer a segunda vitória seguida, porque na última rodada bateu por 1 a 0 o América-MG, em Belo Horizonte (MG). Do outro lado, com 21, os paulistas estão em 18º, dentro da zona de rebaixamento.

A partir das 20h30, também mirando o G-4, o Cuiabá visita o apertado Athletico-PR, na Arena da Baixada. Com 31 pontos, o time mato-grossense está três atrás da Chapecoense, enquanto o time da casa, com 26, tem apenas cinco de vantagem para o América-MG, primeiro time no Z-4.

Em ritmo acelerado, a 22ª rodada da Série B segue no domingo, com mais dois jogos. Às 16h, Chapecoense e Paysandu se enfrentam na Arena Condá, antes de Atlético-GO e Ferroviária, às 18h30, no estádio Antônio Accioly.

Na segunda-feira, a partir das 19h, o Volta Redonda recebe o CRB, no Estádio Raulino de Oliveira, pouco antes de Athletic-MG e Criciúma, às 21h, na Arena Sicredi. A rodada termina na terça-feira, quando às 19h30, Operário-PR e Avaí medem forças no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.