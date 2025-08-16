Garro lamenta má fase do Corinthians e manda recado à diretoria: "Futebol é fora de campo também"

O Corinthians segue em jejum no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, e completou seis jogos sem vencer na competição. O meia Rodrigo lamentou a má fase da equipe e mandou um recado para a diretoria alvinegra.

"Estamos em uma fase que estamos pagando por cada erro. Fazemos as coisas para marcar o gol, mas o gol não sai. Depois levamos o gol em duas jogadas que eles tiveram. Não é desculpa. A gente briga pela torcida, não estamos onde nós queremos. É tomar porrada agora, porque as coisas não estão saindo, e trabalhar", disse o argentino em entrevista à SporTV, na saída de campo.

"Trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, façam as coisas certas para que as coisas aconteçam no campo. Futebol é dentro de campo, mas é fora dele também", acrescentou.

Com o resultado, o Timão fica estacionado na 13ª posição, com os mesmos 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento. Nas últimas 11 partidas, a equipe ganhou somente uma vez.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para domingo que vem, dia 24. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.