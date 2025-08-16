Fulham oferece R$ 284 mi por 'renegado' de Abel no Palmeiras, diz jornal

O Fulham, da Inglaterra, está preparando uma oferta de 45 milhões de euros - R$284 milhões - pelo atacante Kevin, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, revelado nas categorias de base do Palmeiras. As informações são do jornal 'As', da Espanha.

O que aconteceu

Segundo o jornal, Fulham e Kevin têm um acordo selado pela transferência, mas o clube inglês ainda precisa convencer o Shakhtar, que pedia cerca de 50 milhões - R$ 316 mi - pelo jogador.

Os agentes de Kevin viajarão a Londres na próxima semana para alinhar os detalhes e sacramentar a negociação.

Por essas cifras, Kevin se tornaria a contratação mais cara da história do Fulham, superando os 35 milhões de euros - R$221 milhões - pagos pelo clube para tirar Emile Smith Rowe do Arsenal.

Os ucranianos rejeitaram a primeira proposta do Fulham, de cerca de 30 milhões de euros - R$ 189 mi - mas se mostram abertos a negociar a venda do brasileiro.

O Shakhtar Donetsk pagou cerca de 12 milhões de euros - R$ 75 milhões - para tirar o garoto do Palmeiras.

Caso a negociação seja concretizada, o Palmeiras pode embolsar cerca de R$ 35 milhões: o alviverde tem direito a 10% da venda do atacante, além dos 2% do mecanismo da Fifa para o clube formador.

No Shakhtar, Kevin se destacou: marcou 16 gols e deu 10 assistências em 55 jogos pelo clube, elogiado por sua velocidade e qualidade de finalização.

Nas redes sociais, alguns torcedores do Palmeiras contestam a saída de Kevin: atribuem ao treinador Abel Ferreira uma subutilização do garoto no time principal do Palmeiras.

Kevin fez apenas 11 jogos na equipe profissional do Palmeiras e tem um gol marcado. Com dificuldades para encontrar um atacante de beirada que se firme no elenco titular, uma parcela da torcida argumenta que Kevin poderia ter tido mais oportunidades e, consequentemente, uma venda mais vantajosa aos cofres do clube.