Fora da casa, Benfica vence na estreia do Campeonato Português

16/08/2025 18h50

O Benfica começou o Campeonato Português de 2025/26 em grande estilo. Neste sábado, os benfiquistas venceram o Estrela Amadora por 1 a 0, com um gol de pênalti do atacante grego Vangelis Pavlidis. A partida foi realizada no Estádio José Gomes, em Amadora. 

A estreia do Benfica foi marcada por um jogo muito brigado, mas bem disputado. Ao todo, foram 37 faltas na partida, com seis cartões amarelos, três para cada equipe. Além disso, o Estrela Amadora finalizou 15 vezes contra 14 dos benfiquistas. 

O colombiano Richard Ríos, ex-Palmeiras, foi titular na vitória que deu os primeiros três pontos do Benfica na competição. Por sua vez, o Estrela Amadora, que ficou a dois pontos de ser rebaixado na temporada passada, já havia estreado na Liga Portugal com um empate e, portanto, tem um ponto na tabela. 

O próximo compromisso do Benfica no Campeonato Português é no sábado que vem (23), quando recebe o Tondela, campeão da segunda divisão, no Estádio da Luz, às 16h30 (de Brasília). Antes, nesta quarta-feira (20), às 16h, equipe enfrenta o Fenerbahçe pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. 

Por sua vez, o Estrela Amadora joga em casa contra o Alverca no dia 25 de agosto, segunda-feira, às 16h15, pela Liga Portugal. 

Filipe Amorim / AFP

Veja outros resultados do Campeonato Português neste sábado:

Tondela 0 x 1 Famalicão

Vitória de Guimarães 3 x 2 Estoril

