Fluminense vai de mistão diante do Fortaleza de olho na vaga nas quartas da Sul-Americana

Invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado diante do Fortaleza. O confronto é válido pela 20ª rodada, está marcado para o Maracanã, no Rio, a partir das 16 horas, e o time carioca deve ter um time misto.

Poupar alguns jogadores é quase obrigatório para o técnico Renato Gaúcho, mesmo porque no meio da semana o Fluminense abriu as oitavas de final da Copa Sul-Americana vencendo por 2 a 1 o América, em Cali, na Colômbia. O jogo de volta vai ser disputado terça-feira, no Maracanã, com o empate favorecendo os brasileiros.

No Brasileirão, o time das Laranjeiras está em nono lugar, com 24 pontos, quatro atrás do Mirassol, primeiro clube na zona de classificação para a pré-Libertadores de 2026. "Já avisei que vamos lutar nas três competições da mesma forma, sem priorizar nenhuma delas. Mas temos que ter um controle de carga de nossos jogadores", avisou Renato.

A base do time deve ser a mesma utilizada na última rodada, no empate por 3 a 3 com o Bahia, em Salvador (BA). Assim, os garotos Júlio Fidélis, lateral-direito, e Davi Schuindt, zagueiro, devem ter outra chance.

Gabriel Fuentes preocupa com dores musculares, então Guga deve ser improvisado na lateral-esquerda para que Renê seja poupado. Enquanto isso, Ganso entra no meio-campo para encostar no ataque formado por Germán Cano e Keno.

Ainda há dúvida na defesa, entre Manoel e Thiago Santos e, no meio-campo, se Nonato não estiver totalmente apto após se recuperar de inflamação na coxa, Martinelli será escalado.

O atacante Santiago Moreno, anunciado na última terça-feira depois de ser contratado junto ao Portland Timbers, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para entrar em campo. Fora da lista de inscritos da Sul-Americana, ele pode ser novidade na lista de relacionados e ganhar sua primeira oportunidade.

Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, com lesões na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, aumentam a lista de desfalques. Freytes, que atua na mesma posição, cumpre suspensão depois de ser punido.

O Fortaleza está sem vencer há quatro partidas, com duas derrotas e dois empates. No meio de semana jogou pela Libertadores e empatou com o Vélez Sarsfield por 0 a 0, na Arena Castelão. A situação no Brasileirão também é complicada, já que o time luta contra o rebaixamento e ocupa a 18ª posição, com 15 pontos, três atrás do Vitória, primeiro fora do Z-4.

Baixa certa é o zagueiro Gustavo Mancha, que foi expulso na derrota por 5 a 0 para o Botafogo. Gaston Ávila é o favorito para assumir a titularidade e formar a dupla de zaga com Brítez, uma vez que Kuscevic está no departamento médico com um edema na coxa direita.

Expulso contra o Vélez Sarsfield, Matheus Rossetto pode ser novidade no meio-campo, porque não vai estar à disposição para o jogo de volta, que acontecerá na próxima terça-feira. O volante Zé Welison, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, volta e disputa espaço com Lucas Sasha.

O goleiro João Ricardo está recuperado de uma fratura na mão esquerda, mas Helton Leite é cotado para seguir titular. No ataque, Yago Pikachu é um dos favoritos para começar jogando no lugar de Marinho.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FORTALEZA

FLUMINENSE - Fábio; Júlio Fidélis, Davi Schuindt, Thiago Santos (Manoel) e Guga; Bernal, Nonato, PH Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Zé Welison), Matheus Rossetto e Lucca Prior; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).