Fluminense encerra empréstimo do atacante Paulo Baya, que reforça o Ceará

16/08/2025 10h50

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a rescisão do empréstimo do atacante Paulo Baya. O jogador, contratado no início da temporada junto ao Primavera-SP, atuou em 17 partidas pelo clube tricolor e marcou dois gols. Pouco utilizado, Baya deixa o clube carioca e já foi confirmado como novo reforço do Ceará.

Em 2024, o atacante havia sido um dos destaques do Goiás, com 19 gols e seis assistências em 52 partidas. Foi dele, inclusive, o gol que garantiu o empate com o Ceará na última rodada da Série B e ajudou o time nordestino no acesso à elite nacional.

No Fluminense, entretanto, as oportunidades foram escassas. Ao todo, Paulo Baya somou 530 minutos em campo, média de apenas 31 por jogo, quase sempre entrando no decorrer das partidas. Mesmo sondado pelo Atlético-GO no meio do ano, o camisa 77 acabou permanecendo no elenco, mas não conseguiu se firmar.

"O Fluminense FC informa que chegou a um acordo pelo fim do vínculo de empréstimo do atacante Paulo Baya. O clube agradece ao atleta por todo empenho e deseja sucesso na sequência de sua carreira", publicou o clube em nota oficial.

Agora no Ceará, o jogador terá nova oportunidade de retomar o bom momento que viveu na temporada passada. O time cearense segue em busca de reforços para se manter competitivo na Série A.

Enquanto isso, o Fluminense ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo neste sábado, às 16h, no Maracanã, diante do Fortaleza.

